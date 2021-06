Zweed Danielson speelt eerst de bal en krijgt toch rood: terecht of niet?

De rode kaart van Danielson was ook een topic aan de tafel van Karl Vannieuwkerke. Youri Mulder: "Hij gaat er zo gevaarlijk in met een gestrekt been en neemt zo veel risico om zijn tegenstander te blesseren. Terecht rood."

"Om de bal te raken, moet hij zijn been strekken. Dan is de vraag: kan hij zijn been nog ontspannen tussen het moment dat hij de bal raakt en het been raakt?"

"Dat kan niet meer", zegt Gert Verheyen. "Hij kan zijn been niet meer terughalen. Het is niet de intentie die bestraft wordt, maar wel de uitkomst."

Daar sluit Franky Van der Elst zich bij aan. "Ik vind het eerder ongelukkig, maar wel een rode kaart. Het is op zich geen gevaarlijke tussenkomst, maar de uitkomst is wel gevaarlijk."

"Ik begrijp dat je de rode kaart geeft, want de schade is groot", zegt Frank Boeckx. "Maar ik vind het geen rood. Hij kan niet anders naar de bal gaan."