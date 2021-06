Invaller Artem Dovbyk kopt Oekraïne in de 121e minuut naar de kwartfinales

Heel andere emoties bij een ontgoochelde Janne Andersson, die moeite had om zijn tranen te bedwingen. "Dit is een bijzonder bittere nederlaag. In de tweede helft hadden we vier echt grote kansen. Het leek alsof we uiteindelijk zouden scoren", zei de Zweedse bondcoach.



"Dit is het ergste wat ik mijn voetbalcarrière al heb meegemaakt. We waren de betere ploeg en zo’n rode kaart krijgen is dan bijzonder zuur. Die uitsluiting was bepalend. De spelers hebben ervoor gevochten. Om dan in de slotseconden uitgeschakeld te worden, dat is verschrikkelijk en bijzonder hard."

“We zijn dicht bij iets moois gekomen, maar ons EK is toch geslaagd. Het was al van 2004 geleden dat Zweden nog eens de groepsfase overleefde. We hebben een goed toernooi gespeeld, ook al blijft er nu een zure nasmaak over.”