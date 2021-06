Van Moer: "Ik dacht: trappen! En mijn ploegmaats riepen: het gaat lukken!"

"Gisteravond was het stil aan tafel, want we waren naar de Tour gekomen om Caleb (Ewan) te helpen", vertelt Brent Van Moer. "Maar we hebben de koppen bij elkaar gestoken en vastgesteld dat aanvallen vanaf nu de enige manier is om een rit te winnen."

"Ik wist op voorhand dat het niet makkelijk zou worden, maar ik vecht altijd tot de finish, of ik nu alleen ben of met 10."

"Waar ik aan dacht in de finale? Niet veel. "Harder rijden, Brent. Trappen! Trappen!" Mijn ploegmaats riepen: "Het gaat lukken! Het gaat lukken!" Ik keek gewoon naar mijn wattagemeter en probeerde er zoveel mogelijk uit te halen, ook al wist ik dat het nipt zou worden. Als je dan strandt op 100 meter is dat wel zuur.

"Maar ik ben slechts 23 jaar en dit is mijn eerste Tour de France. Ik zal nog veel kansen krijgen. Daarom heeft de ploeg mij ook meegenomen, om dit te laten zien. De komende 2 weken probeer ik het nog eens."