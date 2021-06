De EK-Tribune: "Relatie tussen Deschamps en de Franse spelers is bekoeld"

"Het Franse potentieel hebben we veel te weinig gezien"

"De underdog heeft gisteren aan het langste eind getrokken na een penaltyreeks. Het was een wondermooi orgelpunt op een fantastische voetbalavond", vond Michael Van Vaerenbergh.

Frankrijk was de topfavoriet voor de EK-titel, maar kon nooit écht overtuigen de voorbije wedstrijden. "Alles begon vandaag met Deschamps die het systeem aanpaste", zag Nicolas De Brabander.

"Frankrijk had nog maar drie keer onder hem gespeeld met wingbacks en een driemansdefensie. Nu was het ook uit noodzaak, omdat al zijn linksbacks out waren. Maar de eerste helft was niet om aan te zien."

"In de tweede helft was er dan wel een periode waarin we het potentieel van dit Franse elftal zagen, met erg knappe goals. Maar dan verviel het weer. We hebben dat potentieel veel te weinig gezien dit EK."

"Er was ook ongehoorzaamheid", gaat Van Vaerenbergh verder. De geblesseerde Coman wou niet gewisseld worden. Op Twitter zagen vele Fransen ook dat de spelers eigenlijk tegen de orders van Deschamps in speelden."

"Vooral Pogba, al was die wel weer heel goed. Maar het is een teken aan de wand dat de relatie tussen Deschamps en de spelers niet meer is zoals na het WK 2018."