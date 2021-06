Tijdritkanon Wout van Aert 2.0: een supersonische fiets en de perfecte houding

Harder, better, faster, stronger. Wout van Aert gaat vandaag vol voor winst en geel in de Tour. De voortekenen zijn - ondanks een appendixoperatie - gunstig: nooit kwam de renner beter voorbereid aan de start van een race tegen de klok. Tijdrijder Van Aert heeft de voorbije maanden een upgrade gekregen. Met dank aan een supersonische fiets en de perfecte houding.

8 december 2020. Ruim een half jaar voor de Tour begint Wout van Aert aan een missie: een nog betere tijdrijder worden. De renner van Jumbo-Visma behoort al tot de wereldtop in de discipline, maar er zit nog rek op zijn potentieel tegen de klok. Daarom trekt Van Aert - met zijn dan nog zwangere vrouw Sarah - naar de Universiteit van Eindhoven. Daar staat een innovatieve windtunnel van 46 meter lang, met vier enorme ventilatoren en nauwkeurige krachtsensors . En met Bert Blocken, professor bouwfysica aan de universiteiten van Eindhoven en Leuven, loopt er een autoriteit rond op vlak van aerodynamica. Het doel die middag: Van Aert in een nog gestroomlijndere positie op zijn tijdritfiets krijgen.

Wout van Aert in gesprek met Bert Blocken, een autoriteit op vlak van aerodynamica.

Kleiner torso

“Wout heeft in het verleden al veel belangrijke tijdritten gewonnen, maar eigenlijk was zijn positie nog niet optimaal”, vertelt Blocken. “Hij zat met zijn bovenlichaam iets te veel rechtop, terwijl je in een ideaal scenario iemands rug helemaal vlak kunt krijgen.” “In zijn nieuwe tijdritpositie is de torso van Wout veel kleiner geworden. Daarvoor hebben we zijn voorarmen naar boven gebracht en zijn hoofd dichter bij zijn stuur. Als je nu Wout van vooraan bekijkt, zal je zien dat zijn hoofd en helm er niet meer bovenuit steken. Ze gaan op in de contouren van zijn lichaam.”

In zijn nieuwe tijdritpositie is de torso van Wout veel kleiner geworden. Bert Blocken

Theorie is een ding, de praktijk nog altijd wat anders. Want natuurlijk moet een renner zich ook comfortabel voelen in de nieuwe positie. “Maar Wout heeft zich opvallend snel aangepast”, stelde Blocken vast. “Tijdens zijn tijdrit in de Tirreno-Adriatico zag je hoe hij meteen de windtunnelpositie aannam. Het verschil met Filippo Ganna is op dat vlak veel kleiner geworden.”

Wout van Aert in actie in de windtunnel in Eindhoven.

Canadees-Nederlandse spitsvondigheden

Het is slechts een facet waarop Van Aert de voorbije maanden winst boekte. Sinds dit seizoen ruilde Jumbo-Visma ook van materiaalleverancier: Bianchi out, Cervélo in. Een pluspunt voor de Belgisch kampioen, want de Canadees-Nederlands constructeur staat veel verder dan zijn voorganger. Dat stelde ook Blocken vast tijdens de windtunneltests in december. “Fabrikanten zoals Cervélo of Specialized beschikken over een eigen windtunnel of hebben samenwerkingsverbanden met windtunnels. Je merkt dat zij aan de meer innovatieve kant zitten als het over aerodynamica gaat.”

Fabrikanten zoals Cervélo of Specialized zitten aan de meer innovatieve kant als het over aërodynamica gaat.

“Het is verbazingwekkend hoeveel spitsvondigheden ze soms in hun producten steken. Op de tijdritfiets van Van Aert, bijvoorbeeld. Daar staat de verbinding met het tijdritstuur op een monorail. Een staaf die alles vasthoudt, terwijl dat er normaal twee zijn. Bovendien is hij ook nog eens aerodynamisch vormgegeven.”

In de Tirreno-Adriatico reed Wout van Aert voor het eerst op zijn Cervélo-tijdritfiets.

Gelijke wapens

Daarnaast leveren ook de schijfremmen op de fiets van Van Aert een extra voordeel op in de bochten. De kledijsponsor van Jumbo-Visma bleef wel dezelfde: AGU. In samenwerking met Blocken investeerde het merk de voorbije jaren al veel tijd en energie in de ontwikkeling van hun producten. Zo staat er in Eindhoven zelfs een 3D-model van Wout van Aert. Een levensgrote pop met perfecte dezelfde lichaamsbouw, zodat materiaal ook getest kan worden wanneer hij er niet in levenden lijve is.

Door zijn nieuwe positie en het betere materiaal zou Wout toch meerdere procenten voordeel moeten hebben. Bert Blocken

Alle facetten zorgen ervoor dat Wout van Aert straks beter voorbereid dan ooit aan de tijdrit van 27,2 kilometer tussen Changé en Laval begint. Een opstapje naar zijn grote doelen later dit jaar: de Olympische Spelen in Tokio en het WK in Leuven.

Blocken: “De nieuwe positie, het betere materiaal, het tijdritstuur… Alles samengeteld zou Wout toch meerdere procenten voordeel moeten hebben. In het verleden streed hij eigenlijk met ongelijke wapens, dat is nu veel minder het geval.”