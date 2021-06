Mo Farah niet naar Tokio: "Op deze manier stop ik niet, ik weet dat ik het kan"

Mo Farah finishte op de 10.000 m in Manchester 19 seconden boven de olympische limiet, ondanks hulp van zijn goede maatje Bashir Abdi. Toch klinkt Farah strijdvaardig in een radio-interview.

"Ik heb het gevoel dat mijn carrière nog niet afgelopen is", opent de 38-jarige atleet. "Ik weet dat ik nog steeds kan presteren op het hoogste niveau. Op deze manier wil ik niet dat het eindigt."

"De Olympische Spelen worden maar om de 4 jaar gehouden. Wanneer je de kans krijgt om te gaan, moet je die grijpen. Maar ik ga niet. Dat is de harde realiteit voor mij."

De Britse atleet zal zijn olympische titels van Londen en Rio dus niet kunnen verlengen op de 10.000 m. Ook op de 5.000 m pakte Mo Farah goud in 2012 en 2016.

"Natuurlijk is niets zo belangrijk als de Spelen", weet Farah. "Ik wil sterker terugkomen en een grootse prestatie neerzetten. Dit is een lastig moment, maar ik geef niet op. Binnenkort zie je me opnieuw glimlachen."