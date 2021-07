Klasse: Cavendish stapt af om poolshoogte te nemen bij gehavende Ewan

Mark Cavendish werd vandaag opgehouden door de valpartijen en kon door enkele gebroken spaken niet meesprinten om de ritoverwinning, maar kwam wel zonder kleerscheuren aan de streep.

De Brit stapte wel even af in de slotkilometer om te kijken hoe het met Caleb Ewan ging. De Australiër ging tegen het asfalt in de sprint en brak zijn sleutelbeen. De pocketsprinter van Lotto-Soudal staat morgen niet meer aan de start.

Cavendish weet uit ervaring hoe het is om uit te vallen in de Tour. In 2017 moest de Brit de Tour verlaten met een gebroken schouder na een riskant manoeuvre van Peter Sagan in de sprint.