YouTuber Tietema breekt met spandoek voor Wout van Aert wereldrecord

Bas Tietema en zijn crew leuken de wielerwereld al een paar jaar op met hun populaire filmpjes op YouTube. Voor de Tour van dit jaar sloegen ze de handen in elkaar met Swapfiets om "het grootste kunstwerk op doek" te maken.

Het spandoek voor Wout van Aert, dat zoals een echt kunstwerk "ingekaderd" was, werd op een veld nabij Gausson ontvouwd, goed voor 1.689 vierkante meter. Het duurde 3 dagen om het doek op te spannen.

"Sinds de Tour 2019 pakken we uit met allerlei uitdagingen", zegt initiatiefnemer Bas Tietema. "Zo maakten we vorig jaar een liedje voor Wout van Aert. Toen we begonnen te brainstormen over wat we deze keer konden doen om hem aan te moedigen, kwamen we op het idee om een wereldrecord te breken. Zo kwamen we uit bij het grootste canvas."