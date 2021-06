Belgian Cats na brons: "Graag andere kleur gezien, maar trots op prestatie"

De Belgian Cats staken op het EK basketbal voor de tweede keer de bronzen medaille op zak. Een opluchting voor de Belgen na de thriller tegen Servië gisteren. "Dit was een hoogstaand EK basketbal, waar we ons mannetje stonden", zei trainer Philip Mestdagh achteraf.

"Dit is het laatste en leukste interview van dit EK. Ik kan alleen maar fier zijn op het team. Ik ben tevreden over de reactie van het team, zeker na een wedstrijd tegen Servië waarin we fysiek erg diep gingen."

Hoe beoordeelt Philip Mestdagh de prestatie van de Belgian Cats, daags na de pijnlijke nederlaag tegen Servië? "We hebben bij momenten zeer goed gespeeld", zei Mestdagh. "Dat we het op einde niet meteen kunnen afmaken, is een detail. De overwinning en medaille is het enige wat telt."

We hadden graag een andere kleur gezien en de finale gespeeld om 21 uur, maar voor een medaille tekende iedereen vooraf. Philip Mestdagh

De speelsters oogden bij momenten een beetje moe. "Dat is ook normaal, we konden niet altijd roteren", weet de coach. "Dit was een hoogstaand EK basketbal, waar we ons mannetje stonden. Als je ziet dat toplanden als Italië en Spanje er niet bij zijn in de top 5, is een 3e plaats iets om extra fier op te zijn."

"De groep heeft aan maturiteit gewonnen. Beide teams zaten fysiek op hun tandvlees, maar ook mentaal was het een veldslag. Als je goed kunt starten, leg je toch wel mentale druk op de tegenstand, dat speelden we goed uit."

Voelt deze bronzen medaille anders dan die in 2017? "De druk woog wel op de groep. Dat is normaal als je een bepaalde status hebt." "Je moet dan verwachtingen inlossen. We hadden graag een andere kleur gezien en de finale gespeeld om 21 uur, maar voor een medaille tekende iedereen vooraf", aldus Philip Mestdagh.

Kim Mestdagh: "Op de laatste dag er zo staan, is knappe prestatie"

Kim Mestdagh mag vandaag wel vieren, die deed erg veel deugd bij de Belgian Cat. "Zeker na de match van gisteren was het fysiek zwaar om er weer te staan vandaag. We waren erg solide en leverden een prestatie om trots op te zijn."

"In 2017 kwam onze medaille onverwacht, nu lagen die verwachtingen erg hoog. Natuurlijk zijn we blij, maar toch denk ik dat we die finale konden halen."

"Het was een zwaar toernooi, waarin we veel zware matchen speelden. Om er op de laatste dag dan zo te staan, is wel een prestatie", weet ze.

"Het scherpste was ervan af. Collectief speelden we wel goed samen, dat is niet evident als je moe bent."

Na de match dronk ze een herstelshake. Ruilt ze die in voor iets anders? "We zien wel wat het hotel te bieden heeft", lacht Mestdagh.

Meesseman: "Waren de betere ploeg vandaag"