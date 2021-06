Brons! Belgian Cats kloppen Wit-Rusland en pakken tweede medaille op een EK

Antonia Delaere speelde een knappe wedstrijd, die ze bekroonde met 17 punten. Bijna werkte ze af aan 100%.

"Persoonlijk was het voor mij een erg goede match, maar het was een collectieve overwinning. Iedereen heeft zijn bijdrage kunnen leveren. Het is super dat we die medaille opnieuw kunnen pakken", reageert ze na de wedstrijd.



"De nederlaag van gisteren blijft zuur. Ik heb niet veel geslapen vanacht, maar we hadden enorm veel motivatie om de medaille te pakken. Ik ben blij dat we het ook doen, want dat verdienen we."