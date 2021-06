Van Wijk: "Martinez is ambassadeur van Belgisch voetbal, maar vrees dat hij weer naar Engelse club wil"

"Hij betrekt ook iedereen: supporters, staf, clubs... Hij is ook een gentleman. Ik zag een prachtige reportage over hem (die enkele weken geleden ook ook op Eén werd getoond, red) en daar kwam hij heel goed uit."

Van Wijk twijfelt of hij zelf nog zal coachen: "Analist is een mooie job"

"Ik heb dan een tijdje niks gedaan en besloot toen min of meer om geen coach meer te worden. Ik heb me laten verleiden door KV Oostende, waar ik ook al 2 keer eerder was. Dat was geen happy end."

"Maar de club werd beheerd door een Chinese eigenares, die zeer dominant was. Dus dat werd ook niks. Daarna kwam Mechelen, ook een prachtige club. Ik ben toen verzeild geraakt in dat rare slot van de competitie waardoor we degradeerden (in 2018, red)."

"Mijn hele carrière was trouwens een beetje hobbelig. Ik heb altijd moeilijke clubs gehad", bekende de 58-jarige Nederlander. "Charleroi, Bergen, Antwerp, Beerschot, STVV..." Toen ik bij Leuven kwam (in 2017, red), was dat een heel mooie club om voor te werken. Ik heb toen helaas een stapje opzij moeten doen voor de coach uit Engeland door de connectie met Leicester."

Over trainerscarrières gesproken, wat is de ambitie nog van Van Wijk zelf, wou een surfer weten. De man van vele clubs (onder meer Cercle, Roeselare, Oostende, STVV, Bergen, Charleroi, Antwerp, Westerlo, Deinze, Beerschot, OHL, KV Mechelen en als laatste KV Oostende tot maart 2020) erkent dat hij de laatste jaren een hobbelig parcours heeft gelopen.

"De manier waarop wordt omgegaan met mensen stoot me enorm tegen de borst. Dat viel me enorm tegen. Nu denk ik dat ik zou passen voor zo'n aanbieding."



Hij twijfelt of hij nog zal coachen: "Dat moet dan echt iets zijn waar ik mijn ei in kwijt kan, waar ambitie is, waar je goed kan werken en niet gerund door een dictator van een voorzitter. Zelf stuur ik mijn cv niet meer op, maar ik heb al wel een paar keer de vraag gekregen, waarvoor ik heb gepast. Naar een club in het buitenland heb ik wel al een paar keer een cv gestuurd."



Het buitenland zegt hem misschien wel wat: "Het moet een land zijn waar je goed kan leven en werken, Saudi-Arabië trekt me bijvoorbeeld absoluut niet aan."



Tot nader order blijft hij anders analist: "Dat is een mooie job en bevalt me heel erg goed. Het niveau onder de analisten is ook heel hoog in België, vind ik, veel hoger dan in Nederland. Dat is meer gericht op spektakel en show, waar ik me niet helemaal in kan vinden."



"In België is het gemoedelijk, to the point, op een hoog niveau. Ik kan er mijn ei kwijt."