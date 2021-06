Ontgoochelde Nina Derwael beleeft baaldag in Gent met 3 valpartijen

De internationale turnmeeting in Gent, met 12 landen maar zonder publiek, geldt als laatste selectiewedstrijd voor de Belgische olympische meisjesturnploeg. Nina Derwael is als dubbele wereldkampioene aan de brug zeker van haar ticket.

Toch leek zij ook last te hebben van de druk die in de zaal hing. Op haar eerste oefening, de grond, ging alles nog goed. Bij de sprong ging het mis bij de landing. Normaal reageert het competitiebeest in Derwael dan met een puike volgende oefening, maar ook bij de afsprong van de brug kwam ze ten val, wat een punt aftrok betekende.

Het werd haar even te veel en ze moest getroost door coach Marjorie Heuls. Ze viel tot slot ook van de balk. Het kwam allemaal nogal ongewoon over, maar de coaches wisten dat hun poulain erg vermoeid was na een loodzware trainingsweek.

Ondanks haar mindere dag plaatste Derwael zich toch voor 2 toestelfinales van morgen: de brug en de grond. Ze zal wel enkel de brug turnen.

Ook Jutta Verkest (grond en brug), Maellyse Brassart (balk) en Fien Enghels (balk) komen morgen nog in actie. (lees voort onder foto)