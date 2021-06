BK atletiek: Bolingo zet snelste tijd neer op 200m, PR voor Rani Rosius

In de reeksen op de 200 meter liep Cynthia Bolingo de snelste tijd. Ze kwam over de streep in 23"18. Imke Vervaet liep de 2e tijd, 3 tienden trager dan Bolingo.

Bolingo is zowel voor de 200m en 400m geplaatst voor de Spelen in Tokio. Imke Vervaet hoopt alsnog een olympische kwalificatie af te dwingen via de ranking. Vervaet bekleedt de 54e stek, terwijl de eerste 56 atleten naar Tokio mogen.

Rani Rosius staat te ver op de olympische ranking om in aanmerking te komen voor de Spelen, maar met haar PR verzekert ze zich van het EK U23 in Talinn. Ze dook 2 tienden onder haar oude persoonlijke besttijd.

"Mijn focus lag vandaag vooral op de 200 meter en dat heeft goed uitgepakt" vertelde Rosius na afloop. "In de finale heb ik niet de intentie om nog eens zo diep te gaan. Dan wil ik focussen op de 100 meter. Het lijkt me haalbaar om ook daar een persoonlijk record te lopen."