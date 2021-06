Caleb Ewan sluit groene trui niet uit: "Dit jaar kan een goede kans zijn"

In de Ronde van Frankrijk zal Caleb Ewan de te kloppen man zijn in de sprint. Vorig jaar won de Australiër twee ritten in de Tour, maar dit jaar wil hij nog beter doen. Zijn prioriteit is ritwinst, maar ook de optie groene trui houdt hij open. "Als ik goed sta voor de puntentrui, sluit ik niets uit", zegt Ewan.

Ewan vormt het speerpunt binnen de ploeg van Lotto-Soudal. Het doel is duidelijk: zoveel mogelijk ritten winnen. De Australische sprinter won al vijf keer een rit in de Tour. Vorig jaar was hij goed voor twee zeges. "Ik zie zeven tot acht kansen voor de spinters. Maar vorig jaar waren er ook ritten die uiteindelijk geen sprint werden. Ik heb een goede vorm te pakken en wil zoveel mogelijk winnen", zegt Ewan.

Iedereen die achter Mørkøv rijdt, vormt een gevaar voor mij Caleb Ewan

De Australiër keek ernaar uit om tegen Sam Bennett te sprinten, maar waarschuwt ook voor zijn vervanger. "Cavendish zal ook een hele uitdaging worden, hij rijdt echt sterk. Bovendien vormt iedereen die achter lead-out Michael Mørkøv rijdt, een gevaar voor mij."

Groene hoop: "Ik wil de optie openhouden"

Met zoveel sprintetappes kan de Australiër ook veel punten sprokkelen voor de groene trui. "Dit jaar kan een goed jaar zijn om ervoor te gaan. Als ik er dichtbij ben in het klassement, wil ik de optie openhouden. Ik zal zien hoeveel punten ik kan pakken."

In het openingsweekend zullen andere renners punten pakken voor de groene trui Caleb Ewan

"Het zou fijn zijn als de beste sprinter de groene trui wint, maar je moet er ook staan in de andere etappes. Na het weekend zullen anderen punten scoren voor de groene trui, vanaf maandag kan ik misschien wat punten scoren in de sprints."

In de Baloise Belgium Tour won Caleb Ewan twee etappes, waaronder ook de koninginnenrit. Toch acht hij zich kansloos in het openingsweekend van de Tour. "Ik ga zaterdag en zondag afzien, maar ik ben hier voor de echte sprints. Ik heb vertrouwen."

Caleb Ewan won de koninginnenrit in de Baloise Belgium Tour.

Gilbert: "Ik hoop er morgen bij te zijn"

In 2008 startte de Tour al eens in Brest. Philippe Gilbert is een van de weinigen die er toen al bij was. In de eerste rit strandde hij op een tweede plaats achter Alejandro Valverde. Met de conditie zit het goed en dus zou Gilbert zich al in het openingsweekend kunnen tonen.

"De laatste klim is niet zo moeilijk morgen. Volgens mij wordt het een sprint met een klein groepje, dan heb ik misschien een kans. Aanvallen op 20 km en het volhouden tot de finish is volgens mij onmogelijk."

Het zal er heel snel en hectisch aan toegaan Philippe Gilbert

"Het zal er heel snel en hectisch aan toegaan. Ik zie vier favorieten: van der Poel, Alaphilippe, Van Aert en Colbrelli. Maar ik hoop er zelf ook bij te zijn."

Zondag in de tweede rit zal de Mûr-de-Bretagne waarschijnlijk te lastig zijn voor Gilbert. "De klim in de finale is zeer zwaar. We doen hem bovendien twee keer. Veel zal ook afhangen van wie het geel heeft en wie de koers wilt controleren."