Kazach slaat weer toe: Boeblik pakt uit met onderhandse opslag en tweener

David Goffin kan er van meespreken. Boeblik probeerde al enkele keren zijn tegenstander te verrassen met een onderhandse opslag. Op het Viking International Eastbourne-toernooi ging de nummer 39 van de wereld nog een stap verder.

Tegen de Italiaan Lorenzo Sonego pakte Boeblik uit met een onderhandse tweener (tussen de benen) als opslag. Al ging de bal wel buiten.

Boeblik staat bekend om zijn uitstekende service. In 36 wedstrijden dit jaar verzamelde hij al 444 aces. Niemand doet voorlopig beter.

Uiteindelijk beet Boeblik wel in het stof. Hij moest in 2 sets (6-1 en 7-5) zijn meerdere erkennen in Sonego.