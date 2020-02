Tactisch of irritant? Bublik wil Goffin verrassen met onderhandse opslag

David Goffin heeft gisteren in de tweede ronde in Montpellier Alexander Bublik niet zonder moeite opzijgeschoven. Vooral in de tweede set toonde de Kazak zich een taaie klant: in de tiebreak sprokkelde hij vijf setpunten, die hij evenwel niet kon verzilveren.

Bublik gooide het bij het laatste setpunt zelfs over een andere boeg: een onderhandse opslag. Het is niet de eerste keer dat de Kazak zich aan die tactiek waagt en Goffin liet zich dan ook niet verrassen. Ook tegen Dominic Thiem en John Isner had Bublik zijn opslagwissel vorig jaar al eens geprobeerd.

“Er is niets mis met een onderhandse opslag, integendeel, het kan een erg goede tactiek zijn", had Thiem toen al toegegeven. Ook volgens Kirsten Flipkens mag het geen taboe zijn. "Als een dropshot mag, waarom een onderhandse opslag dan niet?"