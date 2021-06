Ineos kampt met luxeproblemen: "Hebben 4 renners die gele trui kunnen ambiëren"

Wie is nu de kopman van Ineos Grenadiers? Dat was de vraag die op ieders lippen brandde. Op de persconferentie werd dan ook naarstig gezocht naar aanwijzingen. Geraint Thomas mocht als eerste de pers te woord staan, voor Richard Carapaz en Richie Porte. Een indicatie van de hiërarchie binnen de ploeg? "Ja!", lacht Thomas. "De volgorde was op voorhand niet geweten", reageert Porte met een kwinkslag.

Als het team goed communiceert, maken we goede kans op eindzege. Geraint Thomas

Geraint Thomas kan de beste papieren voorleggen. De 35-jarige Welshman schreef de Tour van 2018 op zijn naam en is er al voor de 11e keer bij. "Er zijn 4 jongens in de ploeg die mee kunnen doen aan de top van het klassement. Dat is zowel een voordeel als een nadeel", weet Thomas. "Het geeft ons meerdere opties, maar je kan ook niet blijven werken voor 4 kopmannen." "Als je met 1 kopman naar de Tour trekt, moet die omgaan met enorm veel druk. Wij kunnen dat spreiden onder enkele renners. Het goede is dat er geen ego's zitten in het team. We hebben enkel toprenners in goede vorm."

De ervaren rot van Ineos maakt zich vooralsnog geen zorgen om de hiërarchie. "Na de eerste week zullen we al meer zien, er gebeurt altijd wel iets met iemand. Als het team goed communiceert, geef ik ons een goede kans op de eindzege", aldus Geraint Thomas.

Thomas bij zijn tourwinst in 2018.

Porte: "Pogacar kan ons niet allemaal volgen"

Ook Richie Porte ziet de sterkte van de ploeg als belangrijkste troef tegen topfavorieten Pogacar en Roglic. "Pogacar is de te kloppen man", meent de Australiër. "We moeten hem als ploeg bekampen, want we hebben een bredere kern aan toprenners. Hij kan ons niet allemaal volgen." Als ploeg de tegenstand isoleren, is het plan. Maar er kan slechts 1 renner op het hoogste schavot staan in Parijs. Is dat Porte? "Op het moment moet ieder voor zichzelf rijden. We hebben 4 jongens die aanspraak kunnen maken op de gele trui. We zullen het dag per dag bekijken."

Hoe Thomas voor me reed in de Dauphiné, is een schuld die ik met veel plezier wil terugbetalen. Richie Porte