Weer een record erbij: Ronaldo is internationaal topschutter aller tijden

Het was al een tijdje duidelijk dat Cristiano Ronaldo het record van Ali Daei in het vizier had. Die ex-speler van onder meer Bayern München kon tussen 1993 en 2006 de netten 109 keer doen trillen voor Iran.

Daei stond hiermee jarenlang op eenzame hoogte in de internationale topschutterslijst aller tijden. Maar toen Cristiano Ronaldo vorig jaar als 2e speler ooit de muur van de 100 goals kon slopen, was al duidelijk dat het record van Daei in gevaar was.

Op dit EK was Ronaldo met 3 goals tegen Hongarije en Duitsland al tot op een zucht van zijn Iraanse concurrent genaderd, tegen Frankrijk nam hij hem met 2 penalty's te grazen. En de kans dat het bij die 109 goals blijft, lijkt bijzonder klein.

Maar, misschien loert het gevaar voor Ronaldo wel vanuit Belgische hoek. De 8 jaar jongere Romelu Lukaku zit op dit moment al aan 63 interlandgoals, wat hem op de 28e plaats op de eeuwige ranglijst brengt.