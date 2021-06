Lukaku komt naar Extra Time en "zou De Bruyne graag meenemen naar Anderlecht"

Of hij nog een keer met Jan Boskamp naar Extra Time komt? "Haaaaaa... Waarom niet? LOL", antwoordt de goalgetter.

Romelu Lukaku heeft vanmiddag vragen beantwoord via het sociale medium op Twitter. Wij waagden ook een kans.

VIDEO: Jan Boskamp in Extra Time: "Waar ben je geweest, Romelu?"

Lukaku én De Bruyne naar Anderlecht

Romelu Lukaku kreeg ook een vraag bij welke club hij een duo zou vormen met partner in crime Kevin De Bruyne. Daar hoefde hij niet lang over na te denken: bij zijn grote liefde Anderlecht.

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke is alvast in zijn nopjes. "Jullie krijgen allebei een week vakantie na het EK. Graag tot 18 juli op het trainingscentrum in Neerpede", tweet hij.