Hans Vanaken: "Vervelend om in tribune te zitten, maar ik kan relativeren"

"Altijd teleurgesteld als ik niet speel"

Zowel tegen Rusland als tegen Denemarken was Hans Vanaken het kind van de rekening dat op de tribune moest plaatsnemen. Hoe blikt hij terug op zijn groepsfase op dit EK?

"Het is moeilijk te zeggen", antwoordt de Club Brugge-speler. "Ik zat twee keer in de tribunes en heb één keer een paar minuten gespeeld. Je bent altijd teleurgesteld als je niet speelt, maar we zijn hier met 25 spelers die allemaal willen spelen en hun kansen grijpen."

"Het is natuurlijk vervelend om in de tribune te zitten. De bondscoach moet keuzes maken, voor hem is het ook niet gemakkelijk." "Voor de match was het moeilijk voor mij, omdat je niets om handen hebt. Tijdens de match ben ik eerste supporter. Ik ben wel een persoon die goed kan relativeren."

Wat zei bondscoach Martinez tegen Vanaken toen hij de middenvelder op de tribunes deponeerde? "Hij heeft me uitleg gegeven over zijn keuze", vertelt de tweevoudige Gouden Schoen. "Het was veelal een tactische beslissing. Ik heb zeker niets fout gedaan of slecht getraind. Martinez gaat goed met me om."

Vanaken speelde uiteindelijk amper 3 minuten tegen Finland. "Maar ik stond al 5 minuten klaar aan de zijlijn. De bal ging maar niet buiten, omdat er geen druk meer werd gezet." "Gelukkig legde die streakster het spel stil. Misschien moet ik haar wel bedanken", zegt hij met een knipoog.

Vanaken moest lang wachten op zijn eerste speelminuten op dit EK.

"Hoef niet in het buitenland te spelen om Rode Duivel te zijn"

Hans Vanaken is samen met Club Brugge-ploegmaat Simon Mignolet de enige speler uit de JPL in de nationale selectie. Moet hij de stap naar het buitenland zetten om ook bij de Rode Duivels te stijgen in de hiërarchie?

"Ik denk niet dat dat moet", antwoordt Vanaken. "Als ik mijn ding doe bij Club Brugge, kampioen speel en me ook toon in de Champions League, dan ben ik klaar om me ook te tonen bij de Duivels."

Vanaken wordt 29 dit jaar. Hij proefde nog nooit van een buitenlands avontuur. Ontbreekt het bij hem aan ambitie? "Zeker niet, ik zit gewoon heel goed in Brugge, en dat is ook iets om te koesteren." "Ik ga niet vertrekken om te vertrekken. Als de juiste kans op het juiste moment komt, dan denk ik er zeker over na. Vorig jaar was er bijvoorbeeld concrete interesse. Maar ik moet niet in het buitenland spelen om mijn plek bij de Duivels te verzekeren."

Kaarten, snooker en darts

Ondanks zijn weinige speelminuten bekijkt Hans Vanaken het langs de positieve kant. "Het is een heel mooie ervaring om er op dit EK bij te zijn", getuigt de 28-jarige international. "Vijf à zes jaar geleden had ik dat nooit geloofd. Ik mag deel uitmaken van de 25 beste spelers van het land, een groep met heel veel kwaliteiten. Ik geniet van elk moment." "De groep hangt hier ook heel goed aan elkaar", zegt Vanaken. "De sfeer is heel goed. Er wordt veel plezier gemaakt, op training en op hotel." "We kaarten veel en ik speel ook graag snooker of darts. Maar als er gewerkt moet worden is er een heel grote focus."