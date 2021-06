De Tribune over Engeland: "Is football coming home? Ik geef ze nog altijd 1 procent"

Bondscoach Gareth Southgate beschikt over een vijver vol talenten, maar de sterren schitteren voorlopig niet op dit EK. Al doet vooral Jack Grealish Filip Joos likkebaarden.

"Elke wedstrijd waarin hij meedoet, wil ik becommentariëren", zegt onze commentator.

"Push hem overigens niet naar een van die topclubs. Laat hem bij Aston Villa blijven. En laten we daar van hem genieten als een soort kunstwerk in een schrijn."

Jadon Sancho is nog zo'n Engels raspaardje, maar gisteren werd Bukayo Saka in de basis gedropt. "Als je zegt dat Sancho moet starten, dan ken je Saka niet", benadrukt Joos.

"Ik heb te veel matchen van Sancho gezien tegen topploegen waarin hij niet thuis gaf. Ik zeg niet dat hij geen grote carrière zal maken, maar momenteel vind ik Saka nuttiger voor dit team."

Diep in de spits laat Harry Kane het voorlopig afweten. "Kijk naar alle wedstrijden van Kane op de vorige toernooien: echt zwak. Kane op een toernooi is niet wat hij belooft in de Premier League."

