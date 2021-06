Engeland zonder tegengoal (maar ook zonder veel glans) naar groepswinst

Tsjechië - Engeland in een notendop:

Samenvatting van Tsjechië - Engeland (0-1)

Storm Sterling slaat al snel toe in Wembley

Engeland en Tsjechië telden elk 4 punten en dus mochten ze onderling uitmaken wie groepswinnaar zou worden. Engeland deed dat zonder Mount na een risicocontact en Foden, maar wel met Grealish en de terugkerende Maguire in de basis. De Tsjechen rekenden op de doelpunten van Patrik Schick, die 3 keer scoorde in de eerste 2 duels.

In eigen huis liet Engeland er geen gras over groeien, met Raheem Sterling op kop. Na enkele minuten zag Sterling zijn lobje tegen de paal eindigen, maar niet veel later stond hij aan de tweede paal op de goeie plek om de 0-1 in doel te koppen.

Daarna was het aan de doelmannen op zich te onderscheiden. Vaclik had een erg stevige hand nodig om het schot van Kane af te weren. Aan de overkant pakte collega Pickford uit met een zweefduik om de pegel van Holes in hoekschop te duwen.

De Tsjechen bleven met enige voorzichtigheid zoeken naar de gelijkmaker, maar Soucek kende niet zijn meest efficiënte aanval. Eerste kreeg hij de bal niet door een bos van Engelse benen gegidst en even later kreeg hij een rebound niet tussen de palen gemikt. Doelman Pickford stond in elk geval aan de grond genageld.