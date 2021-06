Belgian Cats dromen van EK-medaille: "Hopelijk kunnen we ze ook grijpen"

De Belgian Cats hebben zich na een zinderende wedstrijd geplaatst voor de halve finales van het EK basketbal. De volgende doelstelling is nu duidelijk: een medaille halen. "Ze is in zicht, nu willen we ze grijpen", klinkt het.

Amper twee punten was het verschil tussen België en Rusland, dat de Belgian Cats tot het uiterste dreef. "Rusland is echt een grote basketbalnatie. Ze hebben heel veel potentieel. Wij moesten echt goed zijn om hen te kunnen verslaan", zegt bondscoach Philip Mestdagh.

"We konden rekenen op een super Emma, maar ook Kim en Julie Allemand zijn rechtgestaan en hebben bijgedragen aan de zege. Ik ben heel gelukkig met de inbreng van meerdere speelsters. We hadden hen echt nodig. Zonder hen gingen we het niet gehaald hebben."

Emma Meesseman was super. Het was fantastisch om haar bezig te zien. Philip Mestdagh

Emma Meesseman vocht een match in de match uit met haar Jekaterinenburg-ploegmate Maria Vadejeva. "Het was fantastisch om Emma bezig te zien", genoot ook de bondscoach. "Het was echt een schitterend duel."

"Rusland heeft mee gezorgd voor een mooi spektakel, chapeau. In het verleden hebben we in het slot wel eens foutjes gemaakt, maar we zijn matuurder geworden en we bleven koelbloedig tot het einde. Nu gaan we even ontstressen en dan opladen voor de halve finales. We gaan voluit voor de zege."

Emma Meesseman: "Het vertrouwen begint te komen"

Emma Meesseman gaf haar 100e match bij de Belgian Cats extra glans met een weergaloze prestatie: 33 punten, 11 rebounds en nog wat assists en steals hier een daar. "Een mooi verhaaltje voor mijn 100e wedstrijd", glimlachte ze bescheiden. "Het maakt niet uit wie zijn stempel drukt. Ik ben gewoon blij dat we gewonnen hebben. Het was zenuwslopend, ook op het veld. Ik ben zó trots op mijn ploeg. Het is voor de moment leuk om met de Belgian Cats te spelen." "Als het moeilijk ging, zijn we als ploeg blijven gaan en hebben we het weer rechtgetrokken. Die onnodige foutenlast maakte het wel moeilijker. Hopelijk leren we daaruit. Het blijft een werkpunt." "Het duel met Vadejeva? Ik ken haar zwakke punten, daarom heb ik in de 2e helft op haar verdedigd. Dat ging. In Rusland ga ik deze match er misschien toch eens inwrijven bij haar (lacht)." Zaterdag spelen de Belgian Cats de halve finales. "Het vertrouwen begint terug te komen, maar we moeten eerst goed rusten. We hebben veel gegeven tegen Rusland, het was heel vermoeiend."

Kim Mestdagh: "Allemaal stapje vooruit gezet"

Kim Mestdagh was tegen Rusland goed voor 19 punten en werd voor het eerst dit toernooi ook niet in de steek gelaten door haar anders zo betrouwbare shot. "Ik ben enorm blij voor de ploeg en ook blij dat ik er zelf eindelijk ben doorgekomen", lacht ze. "Ik wilde er niet te veel over piekeren omdat het als ploeg goed ging. De open shots waren er voor mij, ik had ze enkel nog binnen te shotten. Dat is nu gebeurd."

Een medaille komt nu in zicht en hopelijk kunnen we ze ook grijpen. Kim Mestdagh

"Rusland is echt wel een sterk team. Ze spelen een beetje zoals wij. Ik denk dat we het laatste van deze ploeg nog niet gezien hebben. Ik verwacht dat Rusland met dit jonge team zal pieken in de volgende toernooien."

"Zelf hebben we allemaal ook een stapje in de goeie richting gezet. We hebben het hoofd koel gehouden. Kyara Linskens stond er in de 2e helft en ook Allemand stond op op het belangrijkste moment."

"We gaan met opgeheven hoofd naar de halve finales. We gaan ervoor gaan en dan zien we wel. Een medaille komt nu in zicht en hopelijk kunnen we ze ook grijpen."

Linskens: "Hopelijk een medaille pakken"

Kyara Linskens verdween al vroeg in de 1e helft met 3 fouten naar de kant, maar kon na de rust toch nog haar stempel drukken. "Dat waren echt stomme fouten," beseft ze zelf. "In de 2e helft heb ik me proberen te herpakken door mijn rol te vervullen en slim te spelen." "We hebben het goed gedaan als ploeg. De spirit is enorm goed. Ik ben supertrots. Hopelijk kunnen we nu een medaille pakken."