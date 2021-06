Toby Alderweireld zoekt en vindt Russische Spurs-fan die zijn shirt vroeg

Alderweireld probeerde de jongen op te sporen, zodat hij zijn verzoek zou kunnen inwilligen. "Sorry dat ik je niet zag, maar ik vind het geweldig. Kan Twitter mij niet helpen om uit te zoeken wie dit is, zodat ik hem mijn truitje kan opsturen", vraagt Alderweireld.

Een opmerkzame volger of een kennis van de fan wees Alderweireld in de richting van Kirill Poezankov, wiens Instagram-pagina (zie onder) inderdaad toont dat hij gisteren in Tottenham-shirt aanwezig was in Sint-Petersburg. "Ik heb hem gevonden!", bevestigt Alderweireld.

Ook 3 jaar geleden, tijdens het WK, wendde Alderweireld zich al eens tot Twitter om een meisje te helpen dat zijn handtekening als tatoeage wou.