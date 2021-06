Theuns: "Vond dat ik selectie verdiende, maar ploeg had extraatje nodig"

Het BK gaf de doorslag voor de 30-jarige renner. "De ploegleiding was zeer tevreden. Als je zo dicht komt bij Wout Van Aert, toch niet een van de minste, zagen ze dat ik in heel goede doen was."

"Ik vond mezelf goed rijden in de weken ervoor en ik wist van mezelf dat mijn vorm goed zat", gaat Theuns verder. "Zelf vond ik dat ik een selectie verdiende, maar de ploeg had nog dat extraatje nodig."

"Ik rijd een Belgisch kampioenschap sowieso met heel veel motivatie. Elk jaar opnieuw ga ik vol voor de titel, dus het is niet zo dat een tourselectie me extra motivatie gaf."

Het hing aan een zijden draadje, maar Edward Theuns zal de komende weken op de Franse wegen te zien zijn. "Ik had schrik dat ik uit de boot zou vallen", vertelt Theuns. "Ik denk dat ze me door mijn prestatie van zondag aan boord hebben gehaald voor de Tour."

Ik verwacht een rol in de lead-out. Los daarvan hoop ik op wat vrijheid in de vroege vlucht.

De Tour staat voor de deur en Theuns moet zijn koffers nog pakken. Is de Belg wel voorbereid? "Ik had het parcours al bestudeerd omdat ik volop bezig was met mijn voorbereiding op de Tour", verzekert hij.

Over de rol die "Theunix" gaat spelen de komende weken, is hij realistisch. "Ik verwacht een rol in de lead-out voor Mads Pedersen. Los daarvan hoop ik af en toe op wat vrijheid in de vroege vlucht."



"Bauke Mollema wordt onze optie voor het klassement, daarnaast hebben we heel wat renners die kunnen strijden voor ritwinst. Het ene sluit het andere niet uit. Met een Jasper Stuyven in goede doen, kunnen we een ritzege ambiëren."