Het was tot dusver relatief rustig rond de arbitrage op het EK. Maar in Nederland - Noord-Macedonië vloekten de bezoekers toch eens stevig tegen de scheidsrechter. Bij de openingsgoal van Oranje leek Daley Blind namelijk in de voorafgaande actie te laat te komen met zijn tackle op Goran Pandev. De oudstrijder liet zelfs de studs van zijn tegenstander zien. De VAR zag evenwel geen graten in de fase.