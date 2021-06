Vedetten Depay en Wijnaldum (2x) bezorgen Oranje 9 op 9 tegen Noord-Macedonië

90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

90+5' tweede helft, minuut 95. Einde. Een perfect rapport voor Nederland in de groepsfase. Het wint ook zijn derde wedstrijd, Noord-Macedonië wordt vlot opzij gezet met 0-3. Depay opende de score voor de rust, Wijnaldum trof 2 keer raak erna. . Einde Een perfect rapport voor Nederland in de groepsfase. Het wint ook zijn derde wedstrijd, Noord-Macedonië wordt vlot opzij gezet met 0-3. Depay opende de score voor de rust, Wijnaldum trof 2 keer raak erna.

90+2' tweede helft, minuut 92. Noord-Macedonië wil toch nog graag die eerredder. Eddy Demarez. Noord-Macedonië wil toch nog graag die eerredder. Eddy Demarez

90' tweede helft, minuut 90. 4 minuten extra. De wedstrijd krijgt nog een verlengstuk. Genoeg voor Noord-Macedonië om toch nog eens te scoren? . 4 minuten extra De wedstrijd krijgt nog een verlengstuk. Genoeg voor Noord-Macedonië om toch nog eens te scoren?

89' Dimitrievski voorkomt de 0-4. Oranje komt tot twee keer toe dicht bij de 0-4, maar evenveel keer ligt Dimitrievski in de weg. Eerst stopt hij Gakpo van dichtbij af en ook op een uitstekend afstandsschot van De Ligt gaat de doelman goed plat. . tweede helft, minuut 89. Dimitrievski voorkomt de 0-4 Oranje komt tot twee keer toe dicht bij de 0-4, maar evenveel keer ligt Dimitrievski in de weg. Eerst stopt hij Gakpo van dichtbij af en ook op een uitstekend afstandsschot van De Ligt gaat de doelman goed plat.

86' tweede helft, minuut 86. Oranje heeft alles onder controle en is op weg naar een perfect rapport in de groepsfase. Zit er nog een eerredder in voor Noord-Macedoni? . Oranje heeft alles onder controle en is op weg naar een perfect rapport in de groepsfase. Zit er nog een eerredder in voor Noord-Macedoni?

84' Gele kaart voor Tihomir Kostadinov van Noord-Macedonië tijdens tweede helft, minuut 84 Tihomir Kostadinov Noord-Macedonië

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Nederland, Cody Gakpo erin, Frenkie de Jong eruit wissel Frenkie de Jong Cody Gakpo

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Noord-Macedonië, Boban Nikolov erin, Arijan Ademi eruit wissel Arijan Ademi Boban Nikolov

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Noord-Macedonië, Vlatko Stojanovski erin, Enis Bardhi eruit wissel Enis Bardhi Vlatko Stojanovski

74' tweede helft, minuut 74. Hebben de Nederlanders nog een toetje voor ons in petto of houden ze het bij deze 3-0? . Hebben de Nederlanders nog een toetje voor ons in petto of houden ze het bij deze 3-0?

73' tweede helft, minuut 73. Stekelenburg boft, opnieuw buitenspel. Stekelenburg boft, opnieuw buitenspel

72' tweede helft, minuut 72. Weer afgekeurd doelpunt. Het mag echt niet zijn voor Noord-Macedonië in deze wedstrijd. Bardhi brengt Churlinov alleen voor doel en de invaller neemt Stekelenburg te grazen. Maar lang duurt het feestje niet, want ook deze goal wordt afgekeurd voor buitenspel. Dit keer was het wel erg duidelijk. . Weer afgekeurd doelpunt Het mag echt niet zijn voor Noord-Macedonië in deze wedstrijd. Bardhi brengt Churlinov alleen voor doel en de invaller neemt Stekelenburg te grazen. Maar lang duurt het feestje niet, want ook deze goal wordt afgekeurd voor buitenspel. Dit keer was het wel erg duidelijk.

70' tweede helft, minuut 70.

70' tweede helft, minuut 70. Erehaag en applaus voor afscheidnemende Pandev. Erehaag en applaus voor afscheidnemende Pandev

69' tweede helft, minuut 69. Mooi afscheid voor Pandev. Applausvervanging voor Pandev, zijn ploegmaats vormen een erehaag. Zijn indrukwekkende carrière zit erop. . Mooi afscheid voor Pandev Applausvervanging voor Pandev, zijn ploegmaats vormen een erehaag. Zijn indrukwekkende carrière zit erop.

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Noord-Macedonië, Tihomir Kostadinov erin, Goran Pandev eruit wissel Goran Pandev Tihomir Kostadinov

68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij Noord-Macedonië, Ferhan Hasani erin, Aleksandar Trajkovski eruit wissel Aleksandar Trajkovski Ferhan Hasani

68' tweede helft, minuut 68. Weghorst is meteen gevaarlijk. Weghorst is meteen gevaarlijk

68' Weghorst mikt op de lat! De Jong blijft strooien met schitterende passes. Nu brengt hij de pas ingevallen Weghorst alleen voor doel. De 0-3 hangt weer in de lucht, maar strandt op de lat. . tweede helft, minuut 68. Weghorst mikt op de lat! De Jong blijft strooien met schitterende passes. Nu brengt hij de pas ingevallen Weghorst alleen voor doel. De 0-3 hangt weer in de lucht, maar strandt op de lat.

66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Nederland, Quincy Promes erin, Donyell Malen eruit wissel Donyell Malen Quincy Promes

66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Nederland, Wout Weghorst erin, Memphis Depay eruit wissel Memphis Depay Wout Weghorst

65' Gele kaart voor Ezgjan Alioski van Noord-Macedonië tijdens tweede helft, minuut 65 Ezgjan Alioski Noord-Macedonië

64' tweede helft, minuut 64. Net geen derde voor Wijnaldum. Net geen derde voor Wijnaldum

63' tweede helft, minuut 63. Bijna hattrick voor Wijnaldum! Wijnaldum komt bijzonder dicht bij een hattrick. Met een alweer slimme pass stuurt De Jong Malen weg en die legt de bal goed terug op Wijnaldum, maar die kan in één tijd niet op doel besluiten. . Bijna hattrick voor Wijnaldum! Wijnaldum komt bijzonder dicht bij een hattrick. Met een alweer slimme pass stuurt De Jong Malen weg en die legt de bal goed terug op Wijnaldum, maar die kan in één tijd niet op doel besluiten.

61' tweede helft, minuut 61. Wijnaldum doet er nog eentje bij. Wijnaldum doet er nog eentje bij

61' tweede helft, minuut 61. Wijnaldum met zijn tweede! Daar is de derde goal van Wijnaldum in evenveel matchen. Na een heerlijk tikje van Malen besluit Depay nog op Dimitrievski, maar in de herneming kan Wijnaldum makkelijk scoren. . Wijnaldum met zijn tweede! Daar is de derde goal van Wijnaldum in evenveel matchen. Na een heerlijk tikje van Malen besluit Depay nog op Dimitrievski, maar in de herneming kan Wijnaldum makkelijk scoren.



58' tweede helft, minuut 58. GOAL: 58' Wijnaldum Daar is de derde goal van Wijnaldum in evenveel matchen. Na een heerlijk tikje van Malen besluit Depay nog op Dimitrievski, maar in de herneming kan Wijnaldum makkelijk scoren. . GOAL: 58' Wijnaldum Daar is de derde goal van Wijnaldum in evenveel matchen. Na een heerlijk tikje van Malen besluit Depay nog op Dimitrievski, maar in de herneming kan Wijnaldum makkelijk scoren.

58' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 58 door Georginio Wijnaldum van Nederland. 0, 3. goal Noord-Macedonië Nederland einde 0 3

56' tweede helft, minuut 56. Vervanging bij Noord-Macedonië, Darko Churlinov erin, Ivan Trickovski eruit wissel Ivan Trickovski Darko Churlinov

56' tweede helft, minuut 56. Bardhi recht op Stekelenburg! Noord-Macedonië kan eindelijk ook eens iets laten zien op een vrije trap. Bardhi neemt die voor zijn rekening, maar besluit recht op Stekelenburg. Geen onaardige poging, maar zeker ook niet onhoudbaar voor de Nederlandse doelman. . Bardhi recht op Stekelenburg! Noord-Macedonië kan eindelijk ook eens iets laten zien op een vrije trap. Bardhi neemt die voor zijn rekening, maar besluit recht op Stekelenburg. Geen onaardige poging, maar zeker ook niet onhoudbaar voor de Nederlandse doelman.

52' tweede helft, minuut 52. Wijnaldum evenaart Van Basten. Wijnaldum evenaart Van Basten

51' tweede helft, minuut 51. Wijnaldum verdubbelt de voorsprong. Daar is de 0-2 dan toch, uitstekend begin van de tweede helft voor Oranje. Depay kan zich doorzetten op links en legt de bal perfect klaar voor Wijnaldum. Die deelt van dichtbij een nieuwe tik uit aan Noord-Macedonië. . Wijnaldum verdubbelt de voorsprong Daar is de 0-2 dan toch, uitstekend begin van de tweede helft voor Oranje. Depay kan zich doorzetten op links en legt de bal perfect klaar voor Wijnaldum. Die deelt van dichtbij een nieuwe tik uit aan Noord-Macedonië.



51' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 51 door Georginio Wijnaldum van Nederland. 0, 2. goal Noord-Macedonië Nederland einde 0 2

51' tweede helft, minuut 51. Kopbal De Ligt wordt gekeerd op de lijn. Kopbal De Ligt wordt gekeerd op de lijn

50' tweede helft, minuut 50. Trickovski voorkomt de 0-2! Noord-Macedonië ontsnapt aan een vroege opdoffer kort na de rust. De Ligt kan koppen op een hoekschop, maar zijn kopbal wordt nog net van de lijn gehaald door Trickovski. . Trickovski voorkomt de 0-2! Noord-Macedonië ontsnapt aan een vroege opdoffer kort na de rust. De Ligt kan koppen op een hoekschop, maar zijn kopbal wordt nog net van de lijn gehaald door Trickovski.

49' tweede helft, minuut 49. Musliu is de tweede speler bij Noord-Macedonië die tegen een gele kaart aanloopt. Hij wordt bestraft voor wat trekwerk bij Depay. . Musliu is de tweede speler bij Noord-Macedonië die tegen een gele kaart aanloopt. Hij wordt bestraft voor wat trekwerk bij Depay.

48' Gele kaart voor Visar Musliu van Noord-Macedonië tijdens tweede helft, minuut 48 Visar Musliu Noord-Macedonië

46' tweede helft, minuut 46. Oranje gaat dan toch 4-3-3 spelen. De Nederlandse supporters krijgen waar ze al zo lang om roepen. Eddy Demarez. Oranje gaat dan toch 4-3-3 spelen. De Nederlandse supporters krijgen waar ze al zo lang om roepen. Eddy Demarez

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. De bal rolt opnieuw in Amsterdam. Twee wissels bij Oranje waar Timber en Berghuis in de ploeg komen voor Dumfries en De Vrij. . 2e helft De bal rolt opnieuw in Amsterdam. Twee wissels bij Oranje waar Timber en Berghuis in de ploeg komen voor Dumfries en De Vrij.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

18:46 rust, 18 uur 46. Vervanging bij Nederland, Jurriën Timber erin, Stefan de Vrij eruit wissel Stefan de Vrij Jurriën Timber

18:46 rust, 18 uur 46. Vervanging bij Nederland, Steven Berghuis erin, Denzel Dumfries eruit wissel Denzel Dumfries Steven Berghuis

45+3' eerste helft, minuut 48.

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Na een leuke eerste helft gaat Nederland rusten met een 0-1-voorsprong. Halfweg opende Depay de score met een discutabele goal. Noord-Macedonië had pech met een afgekeurd doelpunt én een bal op de paal. . Rust Na een leuke eerste helft gaat Nederland rusten met een 0-1-voorsprong. Halfweg opende Depay de score met een discutabele goal. Noord-Macedonië had pech met een afgekeurd doelpunt én een bal op de paal.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Dimitrievski voorkomt erger voor Noord-Macedonië. De Jong kan Depay lanceren met een uitstekende pass, maar Dimitrievski is bij de les en snoept de bal voor de Barça-aanwinst weg. Het blijft achteraan alle hens aan dek bij Noord-Macedonië. . Dimitrievski voorkomt erger voor Noord-Macedonië De Jong kan Depay lanceren met een uitstekende pass, maar Dimitrievski is bij de les en snoept de bal voor de Barça-aanwinst weg. Het blijft achteraan alle hens aan dek bij Noord-Macedonië.

43' eerste helft, minuut 43. Depay tovert even met zijn voeten in de zestien en krijgt de bal goed voor doel, maar Dimitrievski kan zijn voorzet wegwerken. Oranje blijft op zoek naar een wat ruimere marge. . Depay tovert even met zijn voeten in de zestien en krijgt de bal goed voor doel, maar Dimitrievski kan zijn voorzet wegwerken. Oranje blijft op zoek naar een wat ruimere marge.

41' eerste helft, minuut 41. Noord-Macedonië speelt hier vrank en vrij. Ze geven iets weg, maar ze laten ook iets zien. Er zullen zelfs op de tribunes enkele Nederlandse supporters zitten die sympathie hebben voor deze ploeg. Eddy Demarez. Noord-Macedonië speelt hier vrank en vrij. Ze geven iets weg, maar ze laten ook iets zien. Er zullen zelfs op de tribunes enkele Nederlandse supporters zitten die sympathie hebben voor deze ploeg. Eddy Demarez

39' eerste helft, minuut 39. Pandev blijft schitteren. Pandev toont nog eens zijn klasse met een heerlijk hakje. Zijn actie levert Noord-Macedonië uiteindelijk een hoekschop op, maar een kans kan Noord-Macedonië daar niet uit puren. . Pandev blijft schitteren Pandev toont nog eens zijn klasse met een heerlijk hakje. Zijn actie levert Noord-Macedonië uiteindelijk een hoekschop op, maar een kans kan Noord-Macedonië daar niet uit puren.

35' eerste helft, minuut 35. Noord-Macedonië blijft ondanks de achterstand toch aardig meevoetballen. Het is voorlopig een bijzonder zwaar verdict voor de ploeg van Angelovski. . Noord-Macedonië blijft ondanks de achterstand toch aardig meevoetballen. Het is voorlopig een bijzonder zwaar verdict voor de ploeg van Angelovski.

32' eerste helft, minuut 32. Dumfries besluit op Dimitrievski. Dumfries besluit op Dimitrievski

31' Dumfries laat de 0-2 liggen! Nederland komt plots dicht bij de 0-2! Dumfries wordt alleen voor Dimitrievski gebracht, maar mikt van dichtbij pal op de doelman. In de herneming wordt ook de poging van Depay afgeblokt. . eerste helft, minuut 31. Dumfries laat de 0-2 liggen! Nederland komt plots dicht bij de 0-2! Dumfries wordt alleen voor Dimitrievski gebracht, maar mikt van dichtbij pal op de doelman. In de herneming wordt ook de poging van Depay afgeblokt.

30' eerste helft, minuut 30. Oranje blijft achteraan toch veel ruimte weggeven. Opnieuw kan Trajkovski uithalen, maar hij mikt de bal over. . Oranje blijft achteraan toch veel ruimte weggeven. Opnieuw kan Trajkovski uithalen, maar hij mikt de bal over.

30' eerste helft, minuut 30. Dit is toch een fout, jongens? . Eddy Demarez over de actie van Blind. Dit is toch een fout, jongens? Eddy Demarez over de actie van Blind

27' eerste helft, minuut 27. Nederland scoort na snelle counter. Nederland scoort na snelle counter

27' Geldig doelpunt. De VAR kijkt de fase nog eens na, maar vreemd genoeg wordt de goal niet afgekeurd. De overtreding van Blind op Pandev was nochtans duidelijk. . eerste helft, minuut 27. Geldig doelpunt De VAR kijkt de fase nog eens na, maar vreemd genoeg wordt de goal niet afgekeurd. De overtreding van Blind op Pandev was nochtans duidelijk.

25' eerste helft, minuut 25.

24' eerste helft, minuut 24. Depay opent de score! Nederland komt op voorsprong na een snelle tegenaanval. Depay rondt een knappe combinatie met Malen van dichtbij af. Maar bij Noord-Macedonië wijzen ze naar een voorafgaande fout van Blind op Pandev, waarmee de counter op gang kwam. . Depay opent de score! Nederland komt op voorsprong na een snelle tegenaanval. Depay rondt een knappe combinatie met Malen van dichtbij af. Maar bij Noord-Macedonië wijzen ze naar een voorafgaande fout van Blind op Pandev, waarmee de counter op gang kwam.



24' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 24 door Memphis Depay van Nederland. 0, 1. goal Noord-Macedonië Nederland einde 0 1

24' eerste helft, minuut 24. Nederland geeft veel te makkelijk kansen weg. Eddy Demarez. Nederland geeft veel te makkelijk kansen weg. Eddy Demarez

23' eerste helft, minuut 23. De goden zijn niet met Noord-Macedonië. De goden zijn niet met Noord-Macedonië

22' Trajkovski op de paal! Het is Noord-Macedonië niet gegund. Na de afgekeurde goal van Trickovksi strandt een afstandsschot van Trajkovski op de verste paal. Alweer was Pandev de aangever. Zou hij dat afscheid toch niet beter nog wat uitstellen? . eerste helft, minuut 22. Trajkovski op de paal! Het is Noord-Macedonië niet gegund. Na de afgekeurde goal van Trickovksi strandt een afstandsschot van Trajkovski op de verste paal. Alweer was Pandev de aangever. Zou hij dat afscheid toch niet beter nog wat uitstellen?

21' eerste helft, minuut 21. Nederland blijft het proberen. Wijnaldum haalt de achterlijn en wil Gravenberch aanspelen, maar weer zit er een Noord-Macedoniër tussen. Voorlopig houden bezoekers goed stand. . Nederland blijft het proberen. Wijnaldum haalt de achterlijn en wil Gravenberch aanspelen, maar weer zit er een Noord-Macedoniër tussen. Voorlopig houden bezoekers goed stand.

18' eerste helft, minuut 18. Een hoekschop voor Nederland levert geen kans op voor de thuisploeg, wel een gele kaart voor Ristovski. Oranje probeert de druk nu toch wat op te voeren. . Een hoekschop voor Nederland levert geen kans op voor de thuisploeg, wel een gele kaart voor Ristovski. Oranje probeert de druk nu toch wat op te voeren.

18' Gele kaart voor Stefan Ristovski van Noord-Macedonië tijdens eerste helft, minuut 18 Stefan Ristovski Noord-Macedonië

17' eerste helft, minuut 17. Kopzorgen bij Noord-Macedonië, want Ademi moet even naar de kant voor verzorging na een stevig duel met Gravenberch. Intussen maakt bondscoach Angelovski zich druk tegen de vierde scheidsrechter. . Kopzorgen bij Noord-Macedonië, want Ademi moet even naar de kant voor verzorging na een stevig duel met Gravenberch. Intussen maakt bondscoach Angelovski zich druk tegen de vierde scheidsrechter.

12' eerste helft, minuut 12. Een voetje buitenspel van Trickovski, meer was het niet. Eddy Demarez. Een voetje buitenspel van Trickovski, meer was het niet. Eddy Demarez

11' eerste helft, minuut 11. Net niet voor Oranje. Daar is Nederland opnieuw met een goede combinatie, maar het stokt opnieuw bij de laatste pass. Nu is het Depay die de bal net niet tot bij Wijnaldum krijgt. . Net niet voor Oranje Daar is Nederland opnieuw met een goede combinatie, maar het stokt opnieuw bij de laatste pass. Nu is het Depay die de bal net niet tot bij Wijnaldum krijgt.

10' eerste helft, minuut 10. Voorsprong voor Noor-Macedonië nipt afgevlagd. Voorsprong voor Noor-Macedonië nipt afgevlagd

10' eerste helft, minuut 10. Afgekeurde goal. Even schrikken voor de Nederlandse fans wanneer Pandev Trickovski met een knappe pass plots alleen voor Stekelenburg brengt. Trickovski maakt het ook netjes af, maar het doelpunt wordt afgekeurd voor buitenspel. Het was bijzonder nipt. . Afgekeurde goal Even schrikken voor de Nederlandse fans wanneer Pandev Trickovski met een knappe pass plots alleen voor Stekelenburg brengt. Trickovski maakt het ook netjes af, maar het doelpunt wordt afgekeurd voor buitenspel. Het was bijzonder nipt.

9' eerste helft, minuut 9. Malen straft fout niet af. Achteraan bij Noord-Macedonië blijven ze toch slordige fouten maken. Ook nu wordt er slecht uitverdedigd en kan Malen met de bal aan de haal gaan, maar hij speelt het niet goed uit. Tot ergernis van Depay. . Malen straft fout niet af Achteraan bij Noord-Macedonië blijven ze toch slordige fouten maken. Ook nu wordt er slecht uitverdedigd en kan Malen met de bal aan de haal gaan, maar hij speelt het niet goed uit. Tot ergernis van Depay.

7' eerste helft, minuut 7. Pandev en co lijken er toch niet iets van te willen maken. Noord-Macedonië heeft niks meer te winnen, tenzij een eervolle exit op dit EK. . Pandev en co lijken er toch niet iets van te willen maken. Noord-Macedonië heeft niks meer te winnen, tenzij een eervolle exit op dit EK.

4' eerste helft, minuut 4. Eerste schotje van Gravenberch. Eerste schotje van Gravenberch

3' eerste helft, minuut 3. Nederland laat er geen gras over groeien. Na balverlies bij Noord-Macedonië haalt Gravenberch uit van buiten de zestien, maar hij kan zijn schot niet laag houden. . Nederland laat er geen gras over groeien. Na balverlies bij Noord-Macedonië haalt Gravenberch uit van buiten de zestien, maar hij kan zijn schot niet laag houden.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Noord-Macedonië brengt de bal aan het rollen in de Johan Cruijff ArenA. Maakt Oranje er een feestje van voor de thuissupporters? . Aftrap Noord-Macedonië brengt de bal aan het rollen in de Johan Cruijff ArenA. Maakt Oranje er een feestje van voor de thuissupporters?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:00 vooraf, 18 uur .

17:59 vooraf, 17 uur 59. Pandev wordt gehuldigd. Een bijzonder moment voor de aftrap, de afscheidnemende Pandev wordt nog even in de bloemetjes gezet. Hij krijgt een shirt overhandigd door Wijnaldum met rugnummer 122, een verwijzing naar zijn aantal caps. Geen enkele speler speelde meer wedstrijden of scoorde meer goals voor Noord-Macedonië dan Pandev. Als kers op de taart kon hij als 37-jarige op de 1e speeldag tegen Oostenrijk ook nog zijn eerste goal op een groot toernooi maken. Na deze wedstrijd zet hij een punt achter een indrukwekkende carrière van 20 jaar bij de nationale ploeg. . Pandev wordt gehuldigd Een bijzonder moment voor de aftrap, de afscheidnemende Pandev wordt nog even in de bloemetjes gezet. Hij krijgt een shirt overhandigd door Wijnaldum met rugnummer 122, een verwijzing naar zijn aantal caps. Geen enkele speler speelde meer wedstrijden of scoorde meer goals voor Noord-Macedonië dan Pandev.



Als kers op de taart kon hij als 37-jarige op de 1e speeldag tegen Oostenrijk ook nog zijn eerste goal op een groot toernooi maken. Na deze wedstrijd zet hij een punt achter een indrukwekkende carrière van 20 jaar bij de nationale ploeg.

17:09 vooraf, 17 uur 09. Afscheid van een EK-debutant. Noord-Macedonië was één van de 2 debutanten op dit EK. Ook Finland raakte voor het eerst op een eindronde van een EK en maakt in tegenstelling tot Noord-Macedonië wél nog kans op de volgende ronde. Nederland is al helemaal zeker van zijn plek in de 1/8e finales. Het is de eerste keer sinds 2008 dat Oranje de knock-outfase haalt. . Afscheid van een EK-debutant Noord-Macedonië was één van de 2 debutanten op dit EK. Ook Finland raakte voor het eerst op een eindronde van een EK en maakt in tegenstelling tot Noord-Macedonië wél nog kans op de volgende ronde. Nederland is al helemaal zeker van zijn plek in de 1/8e finales. Het is de eerste keer sinds 2008 dat Oranje de knock-outfase haalt.

17:06 vooraf, 17 uur 06. Noord-Macedonië is al uitgeschakeld. Nederland en Noord-Macedonië staan voor de eerste keer in meer dan 12 jaar nog eens tegenover elkaar. Voor Noord-Macedonië is het meteen ook de laatste match op dit EK. Na de nederlagen tegen Oostenrijke n Oekraïne zijn ze uitgeteld voor de 1/8e finales. . Noord-Macedonië is al uitgeschakeld Nederland en Noord-Macedonië staan voor de eerste keer in meer dan 12 jaar nog eens tegenover elkaar. Voor Noord-Macedonië is het meteen ook de laatste match op dit EK. Na de nederlagen tegen Oostenrijke n Oekraïne zijn ze uitgeteld voor de 1/8e finales.

16:41 vooraf, 16 uur 41. Afscheidsmatch Pandev. Bij Noord-Macedonië begint Goran Pandev aan zijn laatste match als international, uiteraard met de aanvoerdersband om zijn arm. Voor de rest staan ook alle "Belgen" aan de afrap: Zajkov van Charleroi, Trajkovski (ex-Essevee en -KVM) en Trickovski (ex-Club en -Waasland-Beveren). . Afscheidsmatch Pandev Bij Noord-Macedonië begint Goran Pandev aan zijn laatste match als international, uiteraard met de aanvoerdersband om zijn arm. Voor de rest staan ook alle "Belgen" aan de afrap: Zajkov van Charleroi, Trajkovski (ex-Essevee en -KVM) en Trickovski (ex-Club en -Waasland-Beveren).

13:52 vooraf, 13 uur 52. De Nederlanders krijgen weer een boodschap van bovenaf. De Nederlanders krijgen weer een boodschap van bovenaf

13:00 vooraf, 13 uur . Als er me iemand voor dit seizoen had gezegd dat ik de eerste keuze op het EK zou zijn, had ik hem uitgelachen. doelman Maarten Stekelenburg. Als er me iemand voor dit seizoen had gezegd dat ik de eerste keuze op het EK zou zijn, had ik hem uitgelachen doelman Maarten Stekelenburg

21-06-2021 21-06-2021.

17:58 vooraf, 17 uur 58. Malen en Gravenberch in de basis? Een alerte cameraman heeft er mogelijk voor gezorgd dat de opstelling van Oranje tegen Noord-Macedonië nu al gelekt is. Op het kwartier training had bondscoach Frank de Boer een papiertje in zijn handen waarop een elftal was neergepend. Als de opstelling klopt, dan zou Nederland slechts op 2 plaatsen anders voor de dag komen: Donyell Malen zou Wout Weghorst vervangen in de spits en Ryan Gravenberch krijgt zijn kans op het middenveld, ten kosten van Marten de Roon. . Malen en Gravenberch in de basis? Een alerte cameraman heeft er mogelijk voor gezorgd dat de opstelling van Oranje tegen Noord-Macedonië nu al gelekt is. Op het kwartier training had bondscoach Frank de Boer een papiertje in zijn handen waarop een elftal was neergepend.

Als de opstelling klopt, dan zou Nederland slechts op 2 plaatsen anders voor de dag komen: Donyell Malen zou Wout Weghorst vervangen in de spits en Ryan Gravenberch krijgt zijn kans op het middenveld, ten kosten van Marten de Roon.

17:57 Het briefje van De Boer. vooraf, 17 uur 57. Het briefje van De Boer

17:57 - Vooraf Vooraf, 17 uur 57

Opstelling Noord-Macedonië. Stole Dimitrievski, Stefan Ristovski, Darko Velkovski, Visar Musliu, Ezgjan Alioski, Ivan Trickovski, Enis Bardhi, Eljif Elmas, Arijan Ademi, Aleksandar Trajkovski, Goran Pandev Opstelling Noord-Macedonië Stole Dimitrievski, Stefan Ristovski, Darko Velkovski, Visar Musliu, Ezgjan Alioski, Ivan Trickovski, Enis Bardhi, Eljif Elmas, Arijan Ademi, Aleksandar Trajkovski, Goran Pandev

Opstelling Nederland. Maarten Stekelenburg, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt, Daley Blind, Patrick van Aanholt, Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum, Ryan Gravenberch, Memphis Depay, Donyell Malen Opstelling Nederland Maarten Stekelenburg, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt, Daley Blind, Patrick van Aanholt, Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum, Ryan Gravenberch, Memphis Depay, Donyell Malen