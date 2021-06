Gezien in Villa Sporza: Rock-'n-Roll met Henry, UEFA-statements en de "nieuwe" VAR

In Villa Sporza kaart een panel voetbalfanaten na over de EK-wedstrijden. Gisteren waren Steven Defour, Arnar Vidarsson, Gert Verheyen en Frank Raes te gast aan de tafel van Karl Vannieuwkerke. Wij lijsten voor u de belangrijkste passages op.

"Thierry Henry is één van de jongens"

Hét witte konijn van Roberto Martinez voor dit EK was geen speler, wel de terugkomst van Thierry Henry. Hij begeleidt niet enkel de aanvallers en bokst nieuwe stilstaande fases in elkaar. De Fransman neemt ook een unieke rol in de spelersgroep op zich. "Hij staat dichter bij de spelers dan Martinez", vertelt Steven Defour. "Thierry dolt af en toe nog met hen en is eigenlijk "één van de jongens". Hij heeft bijvoorbeeld een zeer goede relatie met Romelu Lukaku. Martinez moet op zijn beurt meer de afstand bewaren."

Hij was The Beatles, ik Clouseau. Arnar Vidarsson

Arnar Vidarsson (bondscoach van IJsland) heeft met Eidur Gudjonsson een dergelijk profiel in zijn trainersstaf. De voormalige IJslandse international won met Barcelona in 2009 de Champions League. "Die mannen hebben het al allemaal meegemaakt op het veld. Daarom ontdekken ze soms kleine details bij tegenstanders, die mensen die daar niet gestaan hebben, niet opmerken." "Ik ken Eidur ook al van kindsbeen af. We zaten zelfs vaak samen op de kamer. We kunnen nu goed samenwerken, maar toen leefden we wel in een totaal andere leefwereld. Hij was The Beatles, ik Clouseau."

"De UEFA wil vooral dat er gespeeld wordt"

Gisteren is bekend gemaakt dat de UEFA een onderzoek heeft gedaan naar de regenboog-armband van Manuel Neuer. Ze hadden het eerst over "een politiek symbool", maar het onderzoek wees uit dat het "een symbool van diversiteit" is. "Ze hebben zelf een campagne lopen rond "Equal Game". Dat gaat over diversiteit in het voetbal. Die beslissing is dus gewoon logisch. Dat je hier in eerste instantie nog een punt van maakt, is gewoon belachelijk", vertelde Gert Verheyen. Frank Raes en Karl Vannieuwkerke werpen in dezelfde lijn ook vraagtekens op bij UEFA-speelsteden in Qatar (WK 2022) en Hongarije. Zo werd er vorige week in Hongarije nog een anti-LGBTQ+-wet goedgekeurd.

Er lopen allerlei campagnes, maar een echt statement van de UEFA blijft uit. Gert Verheyen

"Er lopen allerlei campagnes, maar een echt statement van de UEFA blijft uit. Als je dat wil doen, moet je zeggen dat Hongarije niet mag deelnemen én dat er niet gespeeld mag worden in Boedapest. Of "we gaan niet naar Qatar", dat is een statement", aldus Verheyen.

"Het probleem is dat de UEFA enkel reageert op dingen die binnen het stadion gebeuren. Ze zullen zich bijvoorbeeld niet gaan mengen in een discussie over de wetgeving van een land. Hongarije heeft overigens ook veel gedaan voor UEFA", vertelt Vidarsson.

"De UEFA wil vooral dat er gespeeld wordt", merkt Raes op. "The games must go on. Alles moet doorgaan en het mag vooral niet onderbroken worden van hen. Dat is ook uit de match met Eriksen gebleken."

"De arbitrage op dit EK is van topniveau"