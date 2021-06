Amy Pieters soleert naar haar eerste Nederlandse titel op de weg

De 30-jarige Pieters grossierde in het verleden in ereplaatsen op het NK. Ze bezette al alle plaatsen in de top 5, maar winnen zat er nog nooit in.

Op de VAM-berg in Drenthe was het eindelijk wel raak voor Pieters. Ze reed op twee ronden van het einde weg uit een kopgroep van 5, om vervolgens te winnen met meer dan twee minuten voorsprong op Nancy van der Burg en Karlijn Swinkels (allebei Jumbo-Visma).

Op de erelijst volgt Pieters haar ploegmate Anna van der Breggen op. De wereldkampioene, die op het einde van dit seizoen stopt met wielrennen, cijferde zich vandaag volledig weg voor haar teamgenotes bij SD Worx.

Ook Annemiek van Vleuten kwam niet echt in het stuk voor vandaag, net als Marianne Vos. De Spelen in Tokio zitten daar ongetwijfeld voor iets tussen.