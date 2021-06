Witsel: "Neen, er is na deze prestatie geen ongerustheid in de ploeg"

Kevin De Bruyne zei dat hij nog wat angst had om in duel te gaan. "Ik niet. Het is ook een andere blessure. Bij mij was de blessure niet het gevolg van een duel. In het begin had ik eerder angst om kort te draaien bijvoorbeeld. Maar nu speel ik volledig vrij."

"Ik voelde geen druk bij mijn invalbeurt. Ik voelde me eigenlijk meteen goed in de match. Het zou natuurlijk makkelijker geweest zijn bij een voorsprong, maar nu had ik geen tijd om na te denken."

De papa van Witsel was bijzonder geëmotioneerd. "Ik heb de beelden nog niet gezien, maar ik heb hem wel al gehoord. Het was voor hem alsof het mijn eerste match als prof was bij Standard."

De mirakelcomeback van Witsel kreeg opnieuw veel aandacht. "Ik noem het geen mirakel. Het is mooi, maar ik heb hard gewerkt en het is zwaar geweest, fysiek en mentaal. Het was een zware revalidatie, maar dit zat altijd ergens in mijn hoofd. En begin mei begon ik in het EK te geloven."

"Ik zal niet het verschil maken door er twee of drie te scoren"

De Belgen hadden het moeilijk tegen Denemarken. Kevin De Bruyne draaide het om na de pauze. "Iedereen kent zijn klasse. Hij kan altijd het verschil maken en dat heeft hij ook gedaan. Hij is offensief een belangrijke sleutel, samen met Eden Hazard en Romelu Lukaku."

"Ik ben niet de speler die het verschil zal maken door er twee of drie te scoren. Maar ik heb geprobeerd om voor rust te zorgen, dat is een van mijn kwaliteiten."

Wat is het gevoel nu na deze match? Is er onrust? "Neen, er is geen ongerustheid in de ploeg. Onze eerste helft was niet goed, we hebben ons eigen spel niet gespeeld. Dat weten we ook. Er was te weinig beweging, we probeerden Lukaku te vinden met de lange bal, ..."

"Maar we hebben wel gewonnen. Dat is wat telt. Je kan niet altijd mooi spelen en veel scoren. Zulke matchen horen er ook bij. Dat dit niet zal lukken tegen betere ploegen? Je mag matchen niet vergelijken. In de belangrijke matchen staan wij er. We moeten de tweede helft onthouden en het resultaat. We weten wat er beter moet."