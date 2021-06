Axel Witsel na mirakelcomeback: "Al dat harde werk betaalt zich nu uit"

Bij een 1-1-stand in de 2e helft mocht Axel Witsel, samen met Eden Hazard, invallen bij de Rode Duivels, die zijn eeuwige rust konden gebruiken om alsnog de zege binnen te halen.

"Dat ik hier na al die maanden afzien en hard werken kan invallen, is fantastisch. Al dat harde labeur betaalt zich hier uit."

"Ik voelde me super op het veld. Het is natuurlijk duidelijk dat ik nog wat matchritme nodig heb, maar dat hoop ik op te doen in de komende matchen. Ik ben klaar voor Finland. Als ze willen, speel ik."

Over de match zelf trad Witsel zijn ploegmaats bij. "Het was geen makkelijke match. Onze eerste helft ging helemaal de mist in. Maar soms kun je minder spelen en toch ontsnappen met de winst."