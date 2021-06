Vandenbempt zag 2 gezichten bij de Duivels: "Defensie toch zorgwekkend"

"Het was de slechtste eerste helft van de Belgen sinds lang. De intensiteit, gretigheid en juiste instelling die de Denen hadden, ontbrak bij de Belgen. Ze werden voortdurend afgetroefd door de Denen, die als razenden tekeer gingen op het veld. Dat was het grote verschil."

"Het was een geweldige match, in een vol stadion", geniet Peter Vandenbempt nog wat na in onze Facebook Live. "Voetbal zoals in de goeie, oude tijd. Precorona dus. De neutrale waarnemer zal een geweldige avond gehad hebben, vooral met dank aan de Denen, minder dankzij de Belgen."

"Defensief een probleem tegen de échte toplanden"

Moeten we dan een positief of negatief gevoel overhouden aan de match? "Allebei. Het was een flinke test tegen een solide ploeg en het is goed dat ze een reactie in huis hadden."

"Anderzijds, je kunt overrompeld worden, maar dat dat dan 20-25 minuten duurt en de Belgen er op geen enkele manier in slagen de Denen, toch geen Europese top, onder controle te krijgen..."

"Vooral defensief was het zorgwekkend. Zelfs toen de Belgen met 2-1 op voorsprong stonden, werd het nog bibberen in het slotkwartier. Als Braithwaite Lukaku was, verliezen de Duivels misschien."

"Maar dat was niet enkel de fout van de verdediging, maar ook van de verdedigende middenvelders. Tielemans speelde voor de 2e keer op een rij een moeilijke match. Het middenveld werd overspoeld. Ook de wingbacks Meunier en Thorgan Hazard hadden een moeilijke avond. Dat wordt een probleem tegen de échte top. Italië speelt net als de Denen tegen 200%, maar dan wel met betere spelers."