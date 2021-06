Ook Martinez bekent kleur in Coca Cola-discussie met doordachte actie

Het is een heuse trend op dit EK. Spelers of coaches die kant kiezen over de Coca Cola-flesjes op de persconferentie na afloop.

Cristiano Ronaldo en Manuel Locatelli schoven ze opzij, terwijl de Russische bondscoach er met plezier eentje naar binnen werkte.

Ook Roberto Martinez koos vandaag partij. Na afloop van de match tegen Denemarken gooide de bondscoach een blik op één van de flesjes, draaide hij het etiket nog eens extra naar de camera's, met de woorden: "De Rode Duivels houden van Coca Cola."



De opvallende actie hoeft weinig te verbazen. Coca Cola is namelijk één van de sponsors van de Belgische voetbalbond. Op de blikjes prijkt dit jaar opnieuw de beeltenis van onze Rode Duivels.

Martinez kan je dus allerminst verwijten dat hij niet aan de partners van de bond denkt.