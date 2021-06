Vital Borkelmans neemt ontslag als bondscoach van Jordanië

Borkelmans streek begin 2019 neer in Jordanië. De voormalige assistent-coach van de Rode Duivels begon niet onaardig in het Midden-Oosten en loodste het land diezelfde zomer nog naar de achtste finales op de Azië Cup.

Nadien ging het bergaf. Door de nederlaag dinsdag tegen Australië in de kwalificatie voor het WK, kon Jordanië zich niet meer plaatsen voor het WK volgend jaar in Qatar. Het signaal voor Borkelmans om er de brui aan te geven.

"Op basis van de bescheiden prestaties van het nationale team in de WK-kwalificaties en resultaten die niet aan de verwachtingen voldeden, heeft de Raad van Bestuur vandaag besloten het ontslag te aanvaarden van coach Vital Borkelmans en zijn assistent Stefan Van Der Heyden", deelde de Jordaanse bond mee op hun website.

De Irakees Adnan Hamad, die in het verleden al succesvol was bij Jordanië, is alvast aangesteld als nieuwe technisch directeur. Hij moet de volgende fase van de nationale ploeg inleiden.