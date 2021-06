Het moderne interview: geopereerde Belgian Cat doet gesprek via FaceTime

Gisteren is Raman al geopereerd aan haar volledig gebroken en verplaatste duim. "De operatie is redelijk goed verlopen. Dat hebben de dokters mij toch gezegd. Ik heb er alle vertrouwen in", vertelde ze vanuit het ziekenhuis.

Raman was maandag met de andere Belgian Cats op weg naar Straatsburg toen ze zich blesseerde aan haar duim. "Op de trein wilde ik mijn koffer in de bagageruimte leggen, een rek met een ijzeren plaat. Daar ben ik met mijn duim tegen gebotst", vertelde ze gisteren.

Dat heet dan mee zijn met de tijd. Onze man op het EK basketbal Kris Meertens vroeg aan dokter Karolien De Ceulaer of hij enkele vragen mocht stellen aan Jana Raman. Maar dan via FaceTime, wat bovenstaande opmerkelijke beelden opleverde.

Nu is het 'one way to Tokio'. Vanaf nu begint het.

"Ik had mezelf voorgenomen dat het na de operatie 'one way to Tokio' zal zijn. Vanaf nu begint het. We gaan er volledig voor. Of de Cats zonder mij een medaille kunnen halen? Zeker en vast. Ik twijfel niet aan mijn ploegmaats."

"Ze zullen er wel klaar voor zijn. Ik zal alles volgen vanuit België. Front row seats." Morgen beginnen de Belgian Cats tegen Bosnië aan hun EK.