Israel Start-Up Nation neemt twijfels weg: Chris Froome rijdt de Tour

Chris Froome is sinds zijn val in de Dauphiné van 2019 op de sukkel. Vorig jaar werd hij door Ineos thuis gelaten, bij zijn nieuwe werkgever Israel Start-Up Nation keert hij wel terug naar La Grande Boucle.

Na zijn tegenvallende resultaten was dat geen evidentie, maar sportief manager Rik Verbrugghe heeft het licht op groen gezet. "Hij wordt onze wegkapitein", zegt onze landgenoot.

"Als viervoudige eindwinnaar kunnen we zijn ervaring niet onderschatten. Die zal zeer van pas komen in de Tour."

En wat met zijn prestaties? "Ik verwacht een verbetering na de Dauphiné na onze stage in de Alpen. We hopen dat Chris elke etappe progressie boekt."

"Ik kan niet wachten om terug te keren", zegt Froome zelf. "Sinds mijn val in de Dauphiné is het een lange weg geweest, maar dit was een van mijn grootste motivaties."

"Ik heb me uit de naad gewerkt en ook al ga ik niet als leider naar de Tour, ik hoop mijn ervaring over te brengen. We hebben met Michael Woods een sterke leider en ik zal alles geven voor hem."