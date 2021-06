Is corona voorbij in Hongarije? Fans stappen massaal richting het stadion voor de match tegen Portugal

Sporza-reporter Aster Nzeyimana geeft het commentaar bij de wedstrijd en is bevoorrechte getuige van deze taferelen: "Het is fantastisch om hier te zijn, tussen die 67.000 fans. Enerzijds prijs ik me gelukkig dat ik deze sfeer mag proeven, anderzijds zit ik hier met een klein hartje."

"Dit is wat premier Viktor Orban wilde: een positief signaal geven en de wereld tonen hoe voetbalgek de Hongaren zijn. Iedereen in dit stadion is wel gevaccineerd, in Hongarije is intussen meer dan de helft van de bevolking gevaccineerd."