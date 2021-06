De EK-Tribune, nr 4: "Meer ervaren Spanjaarden hadden wel eentje gescoord"

Michael Van Vaerenbergh, kenner van het Spaanse voetbal, maakt zich nog niet al te veel zorgen over het Spaanse puntenverlies. "Als je 80 procent balbezit hebt en kansen creëert, hoeven we Spanje niet met alle zonden van Israël te overladen."

"In 2010 verloor Spanje zijn openingsmatch en werden ze wereldkampioen. In 2012 speelden ze gelijk. Het is een groep met veel jonge, onervaren spelers. Maar ik zie wel andere namen, maar geen beterschap in vergelijking met drie jaar geleden."

Het grote probleem: "Een efficiënte spits", zegt Van Vaerenbergh. "Alvaro Morata moet de targetman zijn van bondscoach Luis Enrique, maar wrong kansen de nek om. Ik zou gestart zijn met Gerard Moreno, de man in vorm bij Spanje. Hij is een type zoals Benzema en Müller, die meer de flanken opzoeken."