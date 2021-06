Spanje domineert, maar raakt niet voorbij Robin Olsen

De eerste 0-0 van het EK voetbal is een feit. Spanje, toch één van de favorieten, deed er in de bakoven van Sevilla alles aan om te scoren, maar ze vonden het gaatje niet in de Zweedse defensie. Robin Olsen, de doelwachter van de bezoekers, keepte een uitstekende wedstrijd. Ook Zweden kreeg kansen om te winnen, maar was in hetzelfde bedje ziek.