Pro League kiest voor nog minstens 2 seizoenen 1A met 18 teams

Naast de beslissing over de competitieformule moest de Algemene Vergadering zich ook buigen over de integratie van U23-teams in 1B en de amateurreeksen. Daarover werd nu toch een principeakkoord bereikt.



"De leden hebben een mandaat gegeven aan het management voor de verdere uitwerking en de gesprekken met de amateurvleugels. De integratie van de U23 teams betekent een cruciale stap in de post-formatie en dus de opleiding van beloftevolle spelers in onze competities", klinkt het in de persmededeling.