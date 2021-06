Zizou Bergs wint in Kazachstan zijn 3e Challengertitel van het seizoen

Bergs, de nummer 259 van de wereld, won eerder dit jaar al de Challengers in Sint-Petersburg en in Lille. Op het toernooi van Almaty, dat met 52.000 dollar gedoteerd is, versloeg hij de Kazak Timofej Skatov, nummer 399 van de wereld, na een felbevochten partij.



Bergs verloor de eerste set, maar knokte zich terug en pakte set twee. In set drie was de kaars van Skatov uit. Met twee breaks pakte Bergs de beslissende set: 6-2.

Vrijdag had Bergs in de kwartfinale Kimmer Coppejans verslagen in een Belgisch onderonsje na ook een driesetter. In het dubbelspel speelden beide heren aan elkaars zijde en gingen ze er in de kwartfinale uit.