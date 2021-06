WK-finalist Kroatië ontmaskerd tegen Engeland: "De honger is weg"

"We hadden er voor de match tegen Engeland al vragen bij en die zijn bevestigd", zegt Wesley Sonck. "In 2018 verwachtte niemand iets van hen, nu denkt iedereen: ah, de WK-finalist. Maar het is niet meer het Kroatië van 3 jaar geleden."

"Zonder Mandzukic missen ze power voorin. Zijn vervangers hebben niet die sprankelende actie. Het is nu vaak zoeken naar Modric en dan hopen dat er iets gebeurt."

"Hebben ze nog wel honger?", vraagt Arnar Vidarsson zich af. "Ze missen fut, ik zie veel te weinig snelheid naar voren toe en te weinig verticaliteit in het spel. Dat is ook de verklaring waarom ze zo weinig kansen kregen."