Engeland pakt revanche op Kroatië en wint zo voor het eerst EK-opener

Engeland - Kroatië in een notendop:

Ruim verslag van Engeland - Kroatië (1-0)

Engeland kan vliegende start niet verzilveren

De Engelsen begonnen in een zonovergoten Wembley Stadium gretig en met veel druk naar voren aan hun eerste EK-opdracht. Al in de openingsminuten krulde Foden de bal tegen de paal, niet veel later dwong Phillips de Kroatische doelman Livakovic tot een prima redding.

Kroatië overleefde als bij wonder de Engelse blitzstart en kon halverwege de eerste helft het evenwicht in de partij zelfs herstellen, weliswaar zonder echt gevaarlijk te worden – tenzij we een mislukt vluchtschot van Perisic een doelkans noemen.

Bij Engeland liep het plots heel wat minder. Kane kwam weinig in het stuk voor, en ook Sterling en Foden konden zich niet meer doorzetten. Maar ook de Kroaten kwamen nooit echt onder stoom, en dus kabbelde de wedstrijd voort tot aan de rust: 0-0 halfweg.