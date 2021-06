Hartpatiënt Blind in tranen voor vriend Eriksen: "Ik overwoog niet te spelen"

Het was 2019 toen bij Ajax-verdediger Daley Blind een ontstoken hartspier werd vastgesteld. Sindsdien draagt de Nederlander onderhuids een defibrillator. Tijdens een oefenwedstrijd ging die af, toen hij neerviel met hartproblemen.

Het verklaart waarom Blind zo emotioneel was vanavond. De Nederlander zag gisteren zijn ex-ploegmaat Christian Eriksen in elkaar zakken. Wellicht zijn de gevolgen voor de Deen veel zwaarder dan voor Blind.

"Het had een grote impact op me", vertelde Blind bij NOS. "Zowel vandaag als gisteren. De situatie is voor hem verschrikkelijk. Maar het was ook voor mij moeilijk door wat ik heb meegemaakt."

"Niet alleen omdat Christian een heel goeie vriend is, maar ook door wat me zelf overkwam. Ik heb zeker overwogen om niet te spelen vanavond. Ik ben trots dat ik het toch gedaan heb. Daarom kwamen uiteindelijk de emoties eruit."