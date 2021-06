Zagré strandt op 6 honderdsten van limiet, persoonlijk record voor Vervaet

Nog meer atletieknieuws:

- Dylan Borlée liep in Genève een meer dan degelijke 400 meter in een seizoensbeste van 45'98". Zijn persoonlijk record, dat sinds 2018 op 45"55 staat, komt stilaan in zicht.

- Zijn broer, Kevin Borlée, bleef met 46"19 vier honderdsten boven zijn seizoensbeste.

- Op de 100 meter horden liep Michael Obasuyi een seizoensbeste van 13"70.

- In het speerwerpen moest Timothy Herman vrede nemen met 73m67, een kleine vijf meter onder zijn seizoensbeste.

- In het polsstokspringen sprongen Fanny Smets en Chloe Henry hun seizoensbestes van respectievelijk 4m40 en 4m30.

- Eline Berings bleef vandaag steken op 13"70 op de 100 meter.