Mis niets van de EK-opener bij Sporza: kijk vanavond naar de eerste Villa Sporza

Turkije-Italië is om 21 u de opener van het EK voetbal. Filip Joos is de commentator op Eén, de uitzending begint om 20.30 u. Op Radio 1 is Bert Sterckx de verslaggever. Vanaf 23.20 u trekt Karl Vannieuwkerke op Eén ook onze talkshow Villa Sporza op gang. De eerste gasten zijn Gert Verheyen, Wesley Sonck, Jan Boskamp en Tomasz Radzinski.