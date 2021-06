Michel Wuyts en Frank Raes geven in 2022 de fakkel door

"Dergelijke vervangingen zijn natuurlijk niet vanzelfsprekend", schrijft VRT/Sporza in een persbericht. "Sporza laat Michel Wuyts daarom niet door één maar door drie cracks op het vlak van wielrennen opvolgen."

"We zullen zijn fantastische talent heel erg missen"

"Het is met zeer gemengde gevoelens dat we dit nieuws bekendmaken", verduidelijkt Pieter De Windt, hoofdredacteur van Sporza.

"Met Michel Wuyts nemen we deze winter afscheid van een monument. Michel vervangen is niet evident: voor vele generaties is hij dé stem van de koers."

"Ik ben dan ook zeer trots dat we vanaf 2022 met een driekoppig topteam het commentaar bij de koers kunnen verzorgen. Ik sta erop om Michel te bedanken voor al die jaren toewijding voor de koers. We zullen zijn fantastische talent heel erg missen."

"Ik kijk ernaar uit om hem deze zomer bij de Tour en daarna bij de najaarskoersen, de Vuelta, het veldrijden en – als kroon op het werk – het wereldkampioenschap wielrennen in ons eigen land te horen."