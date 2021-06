Vertonghen strooit met lof: "Weggeblazen door Witsel" en... "indrukwekkende Evenepoel"

Ook op de persconferentie kwam Vertonghen nog eens op het item terug. "Ik had nooit verwacht dat hij in deze vorm zou aansluiten. Hij traint vol mee en je ziet dat hij ook fysiek al zeer ver staat. Ik denk dat hij een belangrijke rol zal spelen voor ons."

"Ik wist eerst niet waar Axel zou staan toen hij hier arriveerde", geeft Vertonghen toe. "Maar hij heeft me weggeblazen met zijn fysieke paraatheid. Het is ongelofelijk hoe hij het gedaan heeft."

Geen druk dus, maar wel onder de indruk. Vertonghen heeft in een interview met Ruben Van Gucht veel lof voor Axel Witsel. De middenvelder zit in de laatste fase van zijn revalidatie na een achillespeesblessure, die hem maandenlang aan de kant hield.

Naar eigen zeggen voelt hij nog geen druk. En zorgen over de verdediging van de Rode Duivels heeft Jan Vertonghen al zeker niet - "we hebben met alle jongens laten zien dat we een stabiele defensie kunnen vormen".

Koers kijken met medische staf

Nog een straffe "comeback kid" was Remco Evenepoel. Als koersfreak volgt Vertonghen de straffe stoten van de renner in de Ronde van België vanop de eerste rij. "Hij was gisteren echt indrukwekkend in de openingsrit. Ik keek samen met Lieven Maesschalck en Bert Driesen (twee fysiotherapeuten, red.)."

"Zij hebben een bijzondere relatie met veel van die renners, omdat ze hen hielpen tijdens een revalidatie. (lacht) En straks komt de Tour er aan, hé. Dat komt dik in orde hier."