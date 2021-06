Duivelsblog: De Bruyne ontbreekt opnieuw op training Duivels

18:04 18 uur 04. De Bruyne traint ook vandaag niet mee met de groep. De Bruyne traint ook vandaag niet mee met de groep

17:54 17 uur 54. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1403012761442004993

17:42 17 uur 42. Opnieuw geen Kevin De Bruyne op training Duivels. Net als gisteren traint Kevin De Bruyne nog niet mee met de groep bij de Rode Duivels. Hij volgt een individueel programma. . Opnieuw geen Kevin De Bruyne op training Duivels Net als gisteren traint Kevin De Bruyne nog niet mee met de groep bij de Rode Duivels. Hij volgt een individueel programma.

17:21 Koninklijk bezoek in Tubeke:. 17 uur 21. Koninklijk bezoek in Tubeke: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1403007279796998146

17:06 17 uur 06. Ik denk niet dat het nu of nooit is. Ik geloof dat de jonge spelers makkelijker kunnen doorgroeien en kunnen genieten van de nieuwe accommodatie. Daarenboven zit er veel talent in de "nieuwe" lichting. . Dries Mertens. Ik denk niet dat het nu of nooit is. Ik geloof dat de jonge spelers makkelijker kunnen doorgroeien en kunnen genieten van de nieuwe accommodatie. Daarenboven zit er veel talent in de "nieuwe" lichting. Dries Mertens

17:04 17 uur 04. Ik voel de honger en de zin, maar ik zou niet meteen zeggen dat we meer ervaring hebben dan de vorige keer. Toen hadden we ook Fellaini, Dembélé en Kompany. Dries Mertens. Ik voel de honger en de zin, maar ik zou niet meteen zeggen dat we meer ervaring hebben dan de vorige keer. Toen hadden we ook Fellaini, Dembélé en Kompany. Dries Mertens

17:02 17 uur 02. Doku houdt zichzelf scherp. Het is echt een geweldige speler en het is leuk om mee te werken. Ik hoop dat hij zich kan blijven doorzetten. Het is mooi voor België dat er zo'n jongens komen bovendrijven. Dries Mertens. Doku houdt zichzelf scherp. Het is echt een geweldige speler en het is leuk om mee te werken. Ik hoop dat hij zich kan blijven doorzetten. Het is mooi voor België dat er zo'n jongens komen bovendrijven. Dries Mertens

17:01 17 uur 01. Ik denk sowieso - met onze brede kern - dat we kunnen profiteren van de 5 wissels. Voor ons is dat een voordeel. Dries Mertens. Ik denk sowieso - met onze brede kern - dat we kunnen profiteren van de 5 wissels. Voor ons is dat een voordeel. Dries Mertens

16:59 16 uur 59. Ik denk niet dat ik weg ga gaan bij Napoli. Voor mij is daar geen reden voor. Dries Mertens. Ik denk niet dat ik weg ga gaan bij Napoli. Voor mij is daar geen reden voor. Dries Mertens

16:57 16 uur 57. De grote favorieten zijn Frankrijk en Engeland, die steeds thuis mogen spelen. Met Italië en ons zal er ook rekening gehouden moeten worden. Dries Mertens. De grote favorieten zijn Frankrijk en Engeland, die steeds thuis mogen spelen. Met Italië en ons zal er ook rekening gehouden moeten worden. Dries Mertens

16:55 16 uur 55. De Koning heeft me gefeliciteerd met mijn Maradona-record én hij heeft ons natuurlijk succes gewenst voor het toernooi. Dries Mertens. De Koning heeft me gefeliciteerd met mijn Maradona-record én hij heeft ons natuurlijk succes gewenst voor het toernooi. Dries Mertens

16:54 16 uur 54. Het is vooral leuk dat we weer supporters hebben. Al is het wel geen voordeel om in stadions te spelen vol supporters van de tegenstanders. Dries Mertens. Het is vooral leuk dat we weer supporters hebben. Al is het wel geen voordeel om in stadions te spelen vol supporters van de tegenstanders. Dries Mertens

16:50 16 uur 50. Ik heb maar 1 doel in mijn kaartcarrière: Mertens laten verliezen. Het is irritant hoeveel geluk hij heeft. Ik verdenk hem wel van valsspelen. Mignolet zie ik graag komen. Die heeft iets minder geluk. Jan Vertonghen. Ik heb maar 1 doel in mijn kaartcarrière: Mertens laten verliezen. Het is irritant hoeveel geluk hij heeft. Ik verdenk hem wel van valsspelen. Mignolet zie ik graag komen. Die heeft iets minder geluk. Jan Vertonghen

16:47 16 uur 47. Ik voel me goed en blijf zo lang mogelijk doorgaan. Ik sta altijd klaar voor de Rode Duivels, op en naast het veld. Ik ga nu wel niet in een rolstoel op het veld staan (of zitten). De trainer zal wel beslissen. Jan Vertonghen. Ik voel me goed en blijf zo lang mogelijk doorgaan. Ik sta altijd klaar voor de Rode Duivels, op en naast het veld. Ik ga nu wel niet in een rolstoel op het veld staan (of zitten). De trainer zal wel beslissen. Jan Vertonghen

16:45 16 uur 45. Rusland doet het altijd goed op grote toernooien. Ze hebben een sterke ploeg met heel wat individueel talent. We benaderen ze met veel respect, maar willen absoluut winnen. Jan Vertonghen. Rusland doet het altijd goed op grote toernooien. Ze hebben een sterke ploeg met heel wat individueel talent. We benaderen ze met veel respect, maar willen absoluut winnen. Jan Vertonghen

16:42 16 uur 42. Nu wordt er sneller naar de leeftijd verwezen als ik een mindere match speel. Ik geef altijd 100% en hoop alles te spelen. . Jan Vertonghen. Nu wordt er sneller naar de leeftijd verwezen als ik een mindere match speel. Ik geef altijd 100% en hoop alles te spelen. Jan Vertonghen

16:41 16 uur 41. Ik zie Frankrijk en Engeland als de grote favorieten, maar niemand zal graag tegen ons spelen. We kunnen iedereen aan, maar een uitgesproken favoriet zijn we niet. Jan Vertonghen. Ik zie Frankrijk en Engeland als de grote favorieten, maar niemand zal graag tegen ons spelen. We kunnen iedereen aan, maar een uitgesproken favoriet zijn we niet. Jan Vertonghen

16:37 16 uur 37. Ik ben verbaasd waar die geblesseerde jongens nu al staan. Ik had nooit verwacht dat ze in deze vorm gingen aansluiten. Je ziet echt niet dat Axel zo lang out geweest is. Hij traint vol mee en je ziet dat hij ook fysiek al zeer ver staat. Ik denk ook dat hij een belangrijke rol zal spelen voor ons. Jan Vertonghen. Ik ben verbaasd waar die geblesseerde jongens nu al staan. Ik had nooit verwacht dat ze in deze vorm gingen aansluiten. Je ziet echt niet dat Axel zo lang out geweest is. Hij traint vol mee en je ziet dat hij ook fysiek al zeer ver staat. Ik denk ook dat hij een belangrijke rol zal spelen voor ons. Jan Vertonghen