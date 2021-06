Oekraïne moet "politiek" EK-shirt aanpassen van UEFA, maar Krim mag blijven

Rusland is tevreden

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken liet intussen al weten tevreden te zijn over de beslissing. "Wees sportieve helden en jullie zullen glorie hebben. Het is zó en niet met nationalistische slogans dat jullie het vaderland zullen eren", reageerde woordvoerster Maria Zacharova.

Oekraïne is niet helemaal content, want het onderhandelt met de UEFA om het origineel te behouden. Omdat dat in eerste instantie goedgekeurd was.



Oekraïne is op het EK ondergebracht in groep C, samen met Nederland, Oostenrijk en Noord-Macedonië. De Oekraïners openen zondag met een duel tegen Nederland in Amsterdam.